Zwangsversteigerung: Gebot zu niedrig

Stadt zieht Hallengenehmigung zurück Gaggenau (red)- Die Stadt Gaggenau hat die für Donnerstagabend geplante Veranstaltung mit dem türkischen Justizminister Bekir Bozdag in ihrer Festhalle aus Sicherheitsgründen gestoppt. In der Johanneskirche findet indes am Abend ein Gebetsveranstaltung gegen die Unterdrückung der Freiheit in der Türkei statt (Foto: ml). » Weitersagen (red)- Die Stadt Gaggenau hat die für Donnerstagabend geplante Veranstaltung mit dem türkischen Justizminister Bekir Bozdag in ihrer Festhalle aus Sicherheitsgründen gestoppt. In der Johanneskirche findet indes am Abend ein Gebetsveranstaltung gegen die Unterdrückung der Freiheit in der Türkei statt (Foto: ml). » - Mehr