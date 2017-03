Kulinarischer Wettstreit auf hohem Niveau

Von Christian Rapp Baden-Baden - Simon Vogel wirft einen prüfenden Blick auf den köchelnden Soßenansatz vor ihm. Einmal umgerührt, geht der Nachwuchskoch vom Le Jardin de France in Baden-Baden drei Schritte weiter und wendet sich dem Gelee für das Lachsforellen-Tartar zu. In der Küche des Kurhaus-Restaurants werkeln Vogel und acht weitere Mitstreiter an ihren Menüs für die Stadtmeisterschaft. "Bisher läuft alles nach Plan", sagt der Auszubildende im dritten Lehrjahr, den Fokus weiter auf das Gelee gerichtet. Bisher seien die Arbeitsschritte noch relativ einfach gewesen, doch im weiteren Verlauf würden noch mögliche Stolperfallen warten. "Das Anbraten des Fleischs darf ich nicht versemmeln. Da kommt's drauf an, dass ich den richtigen Punkt treffe", erklärt Vogel. Die teilnehmenden Nachwuchstalente befinden sich im dritten Lehrjahr. Bei der Stadtmeisterschaft des Kochvereins, die in Baden-Württemberg neben Baden-Baden nur noch in Stuttgart stattfindet, nehmen neun künftige Köche und elf Restaurantfachleute aus der Kurstadt und der Umgebung teil. Aus einem vorgegebenen "Warenkorb" müssen die Koch-Azubis ein individuelles Viergänge-Menü zaubern: Es gibt eine Vorspeise Lachsforelle "asiatisch", eine Suppe mit Bärlauch, als Hauptgang Stubenküken und zum Nachtisch ein Omelett Surprise, das für zehn Personen am Tisch serviert wird. Für das Einstudieren der jeweiligen Menüs hatten die Teilnehmer rund sechs Wochen Zeit. Die Meisterschaft diene als Vorbereitung für die anstehende Gesellenprüfung, erklärt Gerd Astor, Organisator der Veranstaltung und technischer Oberlehrer an der Robert-Schuman-Schule. Die gestellten Anforderungen an die Auszubildenden seien jedoch "deutlich höher" als bei der späteren Prüfung. Während die Vorbereitungen in der Küche auf Hochtouren laufen, müssen die Restaurantfachleute verschiedene Prüfungen wie das Eindecken der Tische, einen Cocktail mixen und einen Crêpe Suzette zubereiten absolvieren. Letzteres führt Fabio Manakas von Brenners Park-Hotel seinem Prüfer Kevin Carvalho vor und erklärt dabei die einzelnen Arbeitsschritte. Am Abend müssen die Restaurantfachleute dann den Service übernehmen. Bis dahin ist Paula Salecker von Schloss Eberstein in der Küche noch mit unzähligen Handgriffen beschäftigt. Momentan bereitet sie gerade den Biskuit für das Omelett Surprise vor. "Insgesamt bin ich zufrieden. Doch die langen Wege habe ich von der Zeit her nicht so einkalkuliert. Hier dabei zu sein, ist aber eine gute Vorbereitung für die Abschlussprüfung", lautet ihr Zwischenfazit nach den ersten drei Stunden. Prüfer Sebastian Holy von der Geroldsauer Mühle schaut der Nachwuchsköchin über die Schulter. "Paula arbeitet sehr strukturiert, und ihre Arbeitsschritte sind sehr exakt", sagt Holy. Vor allem bei der Zubereitung der Stubenküken habe er "Feinheiten gesehen, die den Unterschied ausmachen können". Ein paar Stunden später erntet die Auszubildende von Schloss Eberstein die Früchte der harten Arbeit. Nach vier ausgezeichneten Gängen sahnt Paula Salecker die Gästewertung ab - mit 97 von 100 Punkten. Bei der Jurywertung muss sie einzig Cheok Yi-Ming vom Dorint Hotel Maison Messmer den Vortritt lassen. "Paula war meine Geheimfavoritin", sagt Astor. Das Treppchen komplettiert Daniel Höflich von Brenners Park-Hotel. Bei den Restaurantfachleuten setzt sich schließlich Nina Weinbrecht (Brenners Park-Hotel) vor Alisa Wald (Dorint Hotel Maison Messmer) und Maximilian Draxler (Brenners Park-Hotel), der die Gästewertung für sich entscheidet, durch. Um 0.30 Uhr packen die Auszubildenden ihre Kochutensilien zusammen und ziehen von dannen - gezeichnet von den Strapazen der vergangenen 13 Stunden. Doch neben den Anstrengungen huscht bei Paula Salecker auch ein verschmitztes Lächeln über das Gesicht, als sie das festlich geschmückte Kurhaus-Restaurant verlässt.

