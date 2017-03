Rätselhafte Liebe zum Detail



Von Florian Krekel Baden-Baden - Ein deutscher Pädagoge namens Andreas Tenzer erkannte einst: "Qualität ist das Produkt der Liebe zum Detail." Das für sich genommen mag stimmen, doch der Umkehrschluss ist viel wichtiger: Wer die Liebe zum Detail nicht wagt, wird nie die Qualität des Ganzen erkennen. Deshalb wollen wir Sie, liebe Leser, in der kommenden Zeit auf eine Reise schicken. Auf eine Detailreise durch Baden-Baden genauer gesagt. In loser Abfolge werden wir unter der Rubrik "Rätselhaft" immer wieder Detailbilder veröffentlichen. Wer erkennt, um welches Gebäude oder welche Örtlichkeit in Baden-Baden es sich handelt, kann sich an das BT wenden und nimmt so an einer Verlosung teil. Zu gewinnen gibt es je Detailbild eine BT-Tasse, wahlweise mit dem Aufdruck "Frühaufsteher" oder "Morgenmuffel". Sie werden staunen, welche Detailverliebtheit die Qualität der kurstädtischen Gebäude ausmacht - ein genauer Blick genügt. Doch uns Ortskundigen und Einheimischen fehlt genau dieser Blick im Stress des Alltags oft. Die Hektik ist der natürliche Feind der Schönheit. Deshalb nehmen Sie sich bei ihrem nächsten Einkaufs- oder Geschäftsgang durch die Kurstadt die Zeit und rätseln Sie mit. Na, schon eine Idee, was unser heutiges Bild zeigt? Wo sitzt diese anmutige, steinerne Muse und begrüßt die Besucher? Kleiner Tipp: Wie Sie am Moos und am Sandstein sehen können, sitzt die Dame dort, salopp formuliert, nicht erst seit gestern. Das Gebäude, an dessen Eingang sie grüßt, ist also schon eine Spur älter. Teilnahme per SMS oder Telefonhotline Die Teilnahme ist auf zwei Arten möglich: 1. Senden Sie eine SMS mit dem Text BT WIN LOKALES sowie Ihrer Lösung, Ihrem Namen und Ihrer Adresse an die 5 20 20. Setzen Sie dabei nach BT und WIN stets ein Leerzeichen. Die Teilnahme kostet 0,49 Euro pro SMS (inkl. 0,12 Euro VF D2 Leistungsanteil). 2. Rufen Sie die Nummer 0137-80 84 00 168 an und folgen Sie den Anweisungen. Das anzugebende Stichwort lautet "Lokales". Nennen Sie auch hier Ihren Lösungsvorschlag. Die Teilnahme per Telefon kostet 0,50 Euro pro Anruf aus dem deutschen Festnetz. Bei Anwahl aus Mobilfunknetzen können weitere Kosten entstehen. Der Teilnahmeschluss ist am Montag, 6. März, 23.59 Uhr. Und nun viel Glück! Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen.

