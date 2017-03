Mit einem "Konzept 2020" in die Zukunft Von Klaus Pittner Baden-Baden - Es sei ein gutes Gefühl, mit der ein starkes Fundament bildenden engagierten Gemeinschaft von Aktiven und Mitgliedern in einem Boot zu sitzen, sagte Martin Uhrig bei der Jahreshauptversammlung des Sängerbunds Haueneberstein im Resümee seines ersten Amtsjahrs als Vereinsvorsitzender. Einen herzlichen Dank zollte er zunächst allen Mitgliedern und Freunden für deren großes Engagement sowie deren bewiesene Kreativität und Verlässlichkeit auch bei Arbeitseinsätzen. Damit sei der Gesangverein zugleich seinem Stellenwert als wichtiger Kulturträger und Bereicherung von vielen Festveranstaltungen gerecht geworden, was ihn positiv in die Zukunft blicken lasse, sagte Uhrig. Im Blick nach vorne habe er in Abstimmung mit dem Vorstand außerdem schon ein "Konzept 2020" entworfen. Dieses umfasse insbesondere eine Weiterentwicklung der bestehenden Chöre durch übergreifende Stimmbildungsseminare, die Entwicklung von Chorpartnerschaften und Freundschaftssingen sowie Kooperationen mit Vereinen und Institutionen. Weiterhin beabsichtige man eine Förderung der Vereinskultur und Mitgliederidentifikation unter anderem durch Gründung eines Freizeitausschusses, durch ein modernes Jugendkonzept und Imageförderung, verstärkte Internetauftritte und Pressearbeit. Schriftführerin Anja Catil blickte auf die Aktivitäten des vergangenen Jahres zurück und erinnerte an den Auftritt des gemischten Chores beim Pfarrfest, die Benefizkonzerte gemeinsam mit dem MV Haueneberstein für die Flüchtlingshilfe und dem Sängerbund Balg für die Lebenshilfe. Beteiligt war der Sängerbund auch beim Mühlenhock und Eberbachfest. Der Inpopnito-Chor sang bei der Konfirmation in der Friedensgemeinde. Auch der gesellige Teil kam beim Jahresausflug nach Colmar nicht zu kurz, so die Schriftführerin. Ein leichtes Plus wies die Kassenbilanz von Petra Ringel aus, der Eberhard Drapp eine einwandfreie Finanzverwaltung bescheinigte. Die einstimmige Entlastung des Gesamtvorstands stellte daraufhin Karl Popp fest. Der gemischte Chor habe mit seinen Auftritten überzeugt und war bei den Proben gut dabei, sagte Dirigent Klaus Krög, der sich neben dem Schwerpunkt Kirchenmusik künftig auch einer Einarbeitung von moderner Literatur widmen möchte und die zusätzliche Teilnahmemöglichkeit an Stimmbildungsseminaren als einen guten Schritt erachtete. Im "frauenlastigen" Inpopnito-Chor seien auch Männer sehr willkommen, führte Dagmar Schmidt aus, die sich künftig gerne mehr Auftritte wünschte. Für den sieben Aktive umfassenden jungen Chor PopSecret erinnerte Karolina Hoffmann an dessen Auftritte beim Maibaumstellen, Weinfest in Muggensturm und örtlichen Weihnachtsmarkt. Vom Vorsitzenden als ein "unschätzbar wertvoller Ansprechpartner" bei Festveranstaltungen besonders gewürdigt wurde der jetzt nach zehn Jahren sein Amt übergebende Stellvertreter Alexander Koch. Mit Urkunden ehrte Martin Uhrig weiterhin für 40 Jahre aktive Mitgliedschaft Rosalinde Pflüger, für 25 Jahre Maria-Theresia Kastner, Monika Meier, Christine Schneider, Doris Wandler, Fridolin Boos, Werner Hertweck, Rudi Herz, Dieter Hopp, Otto Quintel und Gerhard Seiler sowie für zehn Jahre Lucille Reiß und Selina Schindler. Außerdem würdigte er Heinz Schäfer für seine regelmäßigen Probenbesuche ohne Fehlstunde. Unter der Wahlleitung von Helma Kloé wurden Anke Reiß zur zweiten Vorsitzenden und Anja Catil als Schriftführerin für zwei Jahre gewählt. Ebenso die Verwaltungsratsmitglieder Uli Meier, Alexander Koch, Elisabeth Michelbach und Karin Heine. Mit seiner Bekundung, hoffnungsfroh in die Zukunft blicken zu können, beschloss Uhrig die von den Chören PopSecret und Inpopnito sowie dem gemischten Chor mit Liedbeiträgen erfrischend aufgelockerte Versammlung.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Forbach

Schwarzwaldverein zieht Bilanz Forbach (red) - Die Bilanz des Schwarzwaldvereins Ortgruppe Forbach fiel gemischt aus. Am Sonntagabend trafen sich die Mitglieder zur Jahreshauptversammlung. Auch Ehrungen für langjährige Vereinstreue konnte die Vorsitzende Christel Keller aussprechen. (Foto: vgk) » Weitersagen (red) - Die Bilanz des Schwarzwaldvereins Ortgruppe Forbach fiel gemischt aus. Am Sonntagabend trafen sich die Mitglieder zur Jahreshauptversammlung. Auch Ehrungen für langjährige Vereinstreue konnte die Vorsitzende Christel Keller aussprechen. (Foto: vgk) » - Mehr