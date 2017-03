Wie im Cockpit - aber live auf Sendung

Baden-Baden - Geheimnisvolle rote Punkte auf den Böden, eine "graue Liste" für besondere Anlässe und Platinplatten in rauen Mengen: All das ist in der Welt von SWR 3 Alltag. Die Gewinner der Aktion "BT öffnet Türen" hatten am vergangenen Freitag Gelegenheit, diese und noch viele andere Besonderheiten beim erfolgreichsten Radiosender Deutschlands genau unter die Lupe zu nehmen.

Knapp vier Millionen Hörer erreicht der in Baden-Baden ansässige Sender jeden Tag - mit einem unverkennbaren Mix aus Musik, Nachrichten und Comedy. Die BT-Leser lernten bei der exklusiven Führung mit SWR3-Programmchef Thomas Jung jeden dieser Bereiche genauer kennen.

Fragen rund um das Thema Musik beantwortete der neue SWR3-Musikchef Gregor Friedel. Er zeigte den BT-Lesern die beachtliche Sammlung von Gold- und Platin-Schallplatten, die dem Sender von Künstlern geschenkt wurden. Und er erläuterte unter anderem, was es mit der "grauen Liste" auf sich hat: Wie die Teilnehmer erfuhren, stellen nicht etwa die Moderatoren selbst die gesendete Musik zusammen, sondern die Musikredakteure. Was gespielt wird, wird dabei in der Regel mit zwei Tagen Vorlauf festgelegt, berichtete Friedel. Wenn nun aber etwas Dramatisches in der Welt passiert, beispielsweise ein Terroranschlag, dann wird statt der eigentlich geplanten die Musik von der "grauen Liste" aufgelegt. Diese besteht aus sehr neutralen Titeln - damit zum Beispiel nicht nach einer erschütternden Nachricht ein Gute-Laune-Hit läuft.

Wann genau die Musik eingespielt wird, das entscheiden Moderatoren wie Stefanie Tücking. Die vielen Bildschirme und Armaturen, die sie im Lauf einer Sendung bedienen, erinnern in ihrer Komplexität schon ein wenig an das Cockpit eines Airbus A380, brachte es Programmchef Jung bei der Führung auf den Punkt. Tücking selbst bewies den Lesern aber direkt vor Ort, dass sie auf dieser besonderen Klaviatur mit Leichtigkeit spielt. Und auch gegen technische Pannen aller Art sind Tücking und ihre Kollegen im Studio bestens gewappnet: "Wir haben für jedes System ein Havarie-System", erläuterte sie. Und wenn sogar das Ausweichsystem einmal streikt, liegen immer noch ein paar gute alte CDs bereit, die im Notfall aufgelegt werden können.

Für Heiterkeit sorgte bei der Führung Comedy-Star Andreas Müller: Gleich mehrere seiner vielen Stimmen und Charaktere durften die BT-Leser live hören. Und nebenbei verriet er auch noch viele spannende Details über die Entstehung von Radio-Comedy. Donald Trump sei zum Beispiel kein leichtes Thema, berichtete Müller: Erstens sei es beim Verhalten des neuen US-Präsidenten schwierig, überhaupt noch etwas satirisch zu überhöhen, und zweitens sei der Spagat zwischen englischem Original und der für die Verständlichkeit erforderlichen deutschen Übersetzung nicht einfach.

Ganz einfach und trotzdem überraschend ist übrigens die Erklärung für die roten Punkte, die bei SWR3 in regelmäßigen Abständen die Fußböden zieren. Sie sind nicht etwa Markierungen, auf die sich die Moderatoren bei Sendungen stellen sollen, sondern sie weisen auf Rauchmelder hin, die an diesen Stellen in den Boden eingelassen sind. Denn beim Radio gibt es überall einen buchstäblich doppelten Boden, wie Programmchef Thomas Jung berichtete: Unter den Fußböden verlaufen in einem Zwischenboden Hunderte Kilometer Kabel. Und weil dort natürlich leicht ein Kabelbrand entstehen könnte, sind die Rauchmelder im Boden beim Radio wichtiger als die an der Decke.