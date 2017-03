"Deutliche Häufung von Schäden"

Baden-Baden - Dieser Winter, der ja für die Meteorologen schon zu Ende gegangen ist, brachte und bringt dem städtischen Baubetriebshof einige Arbeit. Dies gilt vor allem für den Winterdienst und das emsige Flicken von Straßenlöchern.

Genaue Zahlen hat Betriebshofleiter Daniel Wöhrle zwar noch nicht, doch im Vergleich zum Vorjahr stellt er fest: "Unser Aufwand beim Winterdienst war diesmal größer." Besonders im Januar habe man mehrfach im Volleinsatz die Streumittel ausgebracht, die auch einige Male nachbestellt werden mussten.

Sehr positiv verlief laut Wöhrle ein besonderes Experiment, denn erstmals setzte der Bauhof im Winter einen Solesprüher ein, den man für die Testphase ausgeliehen hatte. Damit wurde eine Lösung aus 20 Prozent Salz und 80 Prozent Wasser vollflächig auf einzelnen Straßen verteilt. Diese salzsparende Technik habe sich vor allem im präventiven Einsatz bewährt, unterstreicht der Bauhofleiter, denn derart "behandelte" Fahrbahnen blieben dann zumindest für 20 Stunden eisfrei. Daher werde man sich einen solchen Solesprüher nun kaufen.

Eine weitere unangenehme und vor allem für die Stadt kostenträchtige Begleiterscheinung des Winters sind die Straßenschäden. Obwohl die kalte Jahreszeit "sicherlich nicht dramatisch war", so Wöhrle, verzeichne man jetzt doch "eine deutliche Häufung von Schäden" wie Risse, Abplatzungen und auch tiefere Schlaglöcher. "Manche Straßen gehen jetzt ein wenig den Bach runter", meint er.

Diese Schäden sind meist eine Folge des Wechsels von Frost und Tauwetter. Wenn in die Fahrbahn eingedrungenes Wasser gefriert und sich ausdehnt (Frostsprengung), dann hinterlässt dies seine Spuren. Der Umfang des Schadens werde meist erst am Ende eines Winters so richtig deutlich, betont Wöhrle.

Drei Straßenkontrolleure des Fachgebiets Tiefbau sind ständig auf Baden-Badener Straßen unterwegs, um Schadstellen ausfindig zu machen, die dringend beseitigt werden müssen. Ganz aktuell verzeichne man fast 60 Schadpunkte. Besonders betroffen seien höher gelegene Stadtgebiete wie etwa Ebersteinburg, berichtet der Bauhofleiter. Aber auch im zentralen Stadtgebiet gebe es immer wieder Probleme.

Diese Dellen und Löcher werden dann von Bauhofmitarbeitern in Handarbeit mit Kaltasphalt aufgefüllt. Eine bessere und vor allem besonders nachhaltige Beseitigung von Schäden sei aber erst möglich bei etwas höheren Temperaturen, wenn der sogenannte "Patcher" wieder zum Einsatz kommen kann. Bei dieser Technik dient eine Bitumenemulsion als "Klebe-Unterlage", auf die ein Bitumen-Splittgemisch aufgebracht wird. Mit diesem Verfahren ist es laut Wöhrle gelungen, den Zustand der Baden-Badener Straßen in den vergangenen drei Jahren deutlich zu verbessern.

Die Erarbeitung einer Prioritätenliste zur Beseitigung von Straßenmängeln hat kürzlich Stadtrat Paul Haußmann (SPD) gefordert. Wie Hans-Joachim Moritz vom Fachgebiet Tiefbau gegenüber dem BT erklärt, habe man sich früher schon in der Verwaltung mit der Schaffung eines solchen Straßenzustands-Katasters befasst, doch wegen des Aufwands sei es zu keiner Realisierung gekommen. Der neue Bürgermeister Alexander Uhlig habe sich aber dafür ausgesprochen, einen solchen Straßenkataster in die Wege zu leiten. Allerdings, so Moritz, müssten dann auch die dafür nötigen finanziellen Mittel zur Verfügung stehen.