Jugendakademie startet Baden-Baden (red) - Die Jugendakademie der Philharmonie Baden-Baden nimmt ihre Arbeit für das Konzert am 2.Juli auf und öffnet wieder die Türen für neue Bewerber, heißt es in einer Mitteilung. Eingeladen sind interessierte Jugendliche ab zwölf Jahren, die ein Orchesterinstrument spielen, gerne im Ensemble musizieren und neugierig sind, Erfahrung im professionellen Orchester zu sammeln. (red) - Die Jugendakademie der Philharmonie Baden-Baden nimmt ihre Arbeit für das Konzert am 2.Juli auf und öffnet wieder die Türen für neue Bewerber, heißt es in einer Mitteilung. Eingeladen sind interessierte Jugendliche ab zwölf Jahren, die ein Orchesterinstrument spielen, gerne im Ensemble musizieren und neugierig sind, Erfahrung im professionellen Orchester zu sammeln. Das alljährliche Musikprojekt der Philharmonie stößt seit neun Jahren auf große Anerkennung und Interesse bei den musizierenden Jugendlichen aus der Region, denn die Konzerte der Jugendakademie sind musikalische Höhepunkte und Motivationsquelle für alle Teilnehmer, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Am Freitag, 31. März, Samstag, 1. April, und Sonntag, 2.April finden die Vorspiele für die neuen Bewerber im Weinbrennersaal des Kurhauses in Baden-Baden statt. Alle Bewerbungen sind bis zum 30.März an Boriana Baleff, Organisatorin der Jugendakademie, zu richten - und zwar per E-Mail an jugendakademie-baden@web.de. Jugendliche, die an der Jugendakademie bereits teilgenommen haben, müssen nicht erneut vorspielen, werden aber gebeten, sich wieder für das kommende Projekt anzumelden mit Angaben zur aktuellen Anschrift sowie Telefon- und Handynummer. Das Konzert der Philharmonischen Jugendakademie findet in diesem Jahr am Sonntag, 2.Juli, um 17 Uhr im Weinbrennersaal statt; auf dem Programm stehen Werke von Dmitri Kabalewski (aus der Suite ,,Die Komödianten"), Ludwig Spohr (Konzert für Klarinette Nr. 4 mit dem Solisten Julien Floreani) und Antonin Dvorak (Sinfonie Nr. 6). Das alljährlich stattfindende Projekt der Philharmonie Baden-Baden gibt vielen Jugendlichen die Möglichkeit, wichtige Orchestererfahrung zu sammeln und in einem hochprofessionellen Umfeld zu musizieren. Die gezielte instrumentale Vorbereitung mit den Dozenten der Jugendakademie und das Musizieren zusammen mit den Philharmonikern, unter der Leitung des Chefdirigenten Pavel Baleff, sorgen für hohe Motivation und Freude an dem Orchesterspiel, so die Mitteilung. Dank der Patenschaft des Rotary Clubs Baden-Baden/Merkur ist die Jugendakademie fest im Veranstaltungsplan der Philharmonie verankert. Das Projekt freut sich außerdem über die freundliche Unterstützung und das Engagement der Bürgerstiftung Baden-Baden, der Sparkasse Baden-Baden-Gaggenau und der Clara-Schumann-Musikschule.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Baden-Baden

Weihnachtskonzert für alle Baden-Baden (red) - Die Philharmonie Baden-Baden bietet unter dem Titel "Herzlich willkommen - das Weihnachtskonzert für alle" am zweiten Weihnachtsfeiertag eine außergewöhnliche Veranstaltung an. Los geht es, bei freiem Eintritt, um 16 Uhr im Kurhaus (Foto: Bongartz). » Weitersagen (red) - Die Philharmonie Baden-Baden bietet unter dem Titel "Herzlich willkommen - das Weihnachtskonzert für alle" am zweiten Weihnachtsfeiertag eine außergewöhnliche Veranstaltung an. Los geht es, bei freiem Eintritt, um 16 Uhr im Kurhaus (Foto: Bongartz). » - Mehr