Wehr rückt dreimal zu Bränden aus

Rastatt

Ehepaar vertreibt Eindringling Rastatt (red) - Ein Unbekannter hat am Mittwochabend offenbar versucht, ein Ehepaar in seiner Wohnung in Rastatt zu überfallen. Der Maskierte hatte sich gewaltsam Zugang zur Wohnung verschaffen wollen. Doch die Rentner wehrten sich und jagte ihn in die Flucht (Symbolfoto: dpa).

Malsch

Mehr Wohnraum im Visier Malsch (ar) - In Malsch fehlt es an Wohnraum, insbesondere auch an Wohnungen für Senioren. In der jüngsten Ratssitzung wurde nun ein weiterer Schritt gegangen, um den Weg für ein Pflegeheim, aber auch für die Bebauung einer innerörtlichen Brachfläche vorzubereiten (Foto: ar).