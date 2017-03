Wehr rückt dreimal zu Bränden aus Von Ulrich Philipp Baden-Baden - Die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Varnhalt sind im vergangenen Jahr zu zahlreichen Einsätzen ausgerückt. "Drei davon waren Brandeinsätze" erklärte Kommandant Jean-Pierre Kahia bei der Abteilungsversammlung der Floriansjünger am Freitagabend. Die rückläufige Zahl der Brände führte Kahia darauf zurück, dass durch die gesetzlich vorgeschriebenen Rauchmelder Feuer schneller erkannt werden als früher. Bei den anderen Einsätzen ging es oft um umgestürzte Bäume oder Unfälle im Straßenverkehr, bei denen zum Beispiel Autofahrer aus zerstörten Autos befreit werden mussten. Aber auch die Bergung von Menschen, die freiwillig aus dem Leben geschieden sind, gehöre dazu, "was von keinem Feuerwehrkameraden einfach hingenommen wird, sondern in anschließenden Nachbesprechungen zu verarbeiten versucht wird", betonte Schriftführerin Sarah Schneegaß. Zu den angenehmeren Einsätzen zählte das Maibaumstellen am 30. April. Die Feuerwehr war es auch, die den Baum ausgesucht, gefällt und transportiert hatte. Dass die Arbeit der 57 Feuerwehrmänner und Frauen auch in Zukunft dringend benötigt wird, zeigt die hohe Zahl von 454 Stunden, die für Sicherheitswachdienste anfielen - unter anderem im Kurhaus, im Festspielhaus sowie im Theater. Auf der Tagesordnung der Versammlung stand zudem die Ehrung von Mitgliedern, die nach Jahren in der Jugendabteilung das notwendige Alter erreicht hatten und nun zu den Erwachsenen gewechselt sind. Dafür wurden sie mit der Jugend-Traditionsnadel ausgezeichnet. Diese bekamen Marius Oser, Jona-Elias Ebert, Bastian Römisch, Fabian Fritz und Pascal Zwingert ans Revers geheftet. Marius Oser, Jona-Elias Ebert und Sarah Schneegaß wurden zudem zum Feuerwehrmann beziehungsweise zur Feuerwehrfrau befördert. Aktuell besteht die Jugendabteilung der Varnhalter Feuerwehr aus fünf Jungen und Mädchen im Alter zwischen zehn und 16 Jahren. Sie haben im vergangenen Jahr an 30Gruppenabenden eine feuerwehrtechnische Ausbildung erhalten, wobei zudem medizinisches Wissen vermittelt wurde. Mit Erlebnispädagogik und Gruppenspielen wurde das Gemeinschaftsgefühl so gestärkt, dass zunächst scheinbar unüberwindliche Hürden im Team gemeistert werden konnten. Aber natürlich ging es manchmal einfach nur um das Zusammensein - zum Beispiel beim Grillen oder Pizza-Essen. Stadtrat Günter Seifermann dankte den Floriansjüngern in seiner Ansprache für die geleistete Arbeit, lobte sie und sagte, dass die Wehr ein Aushängeschild für Varnhalt sei. Seifermann leitete auch die Entlastung ein, die die Versammlung einstimmig gewährte, nachdem Kassenprüfer Sven Meier eine tadellose finanzielle Situation bescheinigt hatte. Der Abend klang aus im gemütlichen Beisammensein mit gutem Essen und kalten Getränken.

