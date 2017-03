Roomers-Betreiber planen zweites Haus

Baden-Baden - Die Eröffnung des Luxushotels Roomers in der Lange Straße liegt erst wenige Monate zurück - und schon wird im Auftrag der Gekko Group, die das Haus betreibt, das nächste Großprojekt vorangetrieben: Aus dem ehemaligen IKK-Gebäude direkt nebenan soll ein hochwertiges "Boarding House" werden.

Hinter diesem Begriff aus der Hotelwelt verbirgt sich das Konzept von einem "Zuhause auf Zeit": Zielgruppe sind beispielsweise Manager von Großunternehmen, die nur für einen begrenzten Zeitraum von einigen Monaten an einem Standort arbeiten. Sie können, so die Idee, in dieser Zeit in einem komplett eingerichteten Apartment wohnen, das gleichzeitig mit Hotel-ähnlichem Komfort punktet. Denn in solchen Beherbergungsbetrieben werden stets auch Serviceleistungen mit angeboten.

Das ist auch beim geplanten "Boarding House" in der Lange Straße der Fall, erläutert Bernd Frank von der Baden-Badener Immobilienfirma Stenner und Frank. Das Unternehmen betreut für die Gekko Group die Bauphase und wird das Objekt nach Fertigstellung an die Gruppe übergeben. Diese wird laut Frank dann die Vermarktung des Hauses selbst übernehmen. Ähnliche, voll eingerichtete Wohnungen für die langfristige Vermietung betreibt die Gruppe auch an ihrem Hauptsitz in Frankfurt. Wie berichtet, gibt es in der Mainmetropole schon seit 2009 ein Roomers-Hotel.

In dem Gebäude in Baden-Baden sollen laut Frank ungefähr 21 Apartments entstehen, die über die angebotenen Service-Leistungen mit dem benachbarten Roomers verbunden sein werden. So werde es in den Wohnungen einen Wäsche-Service geben, wahrscheinlich könne auch der Concierge-Service genutzt werden. Abgesehen davon sei das Haus aber unabhängig vom Hotel zu sehen, betont Frank.

Sanierungskosten im siebenstelligen Bereich

Das ehemalige IKK-Gebäude werde zwar im Stil der Gekko Group eingerichtet, es solle aber den Charme eines denkmalgeschützten Gebäudes behalten. "Wir wollen das Objekt saniert und aufgehübscht dem Stadtbild zurückgeben", fasst Frank die Zielsetzung zusammen. Die geplanten Sanierungskosten lägen im siebenstelligen Bereich - inklusive der Außenanlage, die im Sinne eines schlüssigen Gesamtbildes ebenfalls umgestaltet werden soll und möglicherweise auch mit einem Kunstwerk aufgewertet wird.

Der Zeitplan für das Projekt steht ebenfalls schon, wie Frank erläutert: Derzeit gehe man davon aus, dass das Objekt im Frühjahr 2018 komplett fertiggestellt sein werde. Wann es auf dem Areal richtig losgeht, steht aber noch nicht genau fest: Momentan warte man noch auf die endgültige Baufreigabe, erläutert Frank. Die in der Baugenehmigung geforderten Punkte würden abgearbeitet. Man rechne nun in Kürze mit einer Teilfreigabe, um mit der Entkernung zu beginnen, später dann mit einer kompletten Freigabe.