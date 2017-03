Pendelbusse von Bahnhof bis Augustaplatz

Baden-Baden (rap) - Mit dem Treffen der Finanzminister und Notenbankchefs der G-20-Staaten am 17. und 18.März wird es auch einige Veränderungen des Busfahrplans der Baden-Baden-Linie in der Innenstadt geben. So werden Pendelbusse zwischen Bahnhof und Augustaplatz eingesetzt. Der Sonderfahrplan gilt von Donnerstag, 16. März, bis Samstag, 18. März. Kaiserallee und Lichtentaler Allee sind während des G-20-Treffens gesperrt und stehen für Linienbusse nicht zur Verfügung. Die Pendelbusse starten am Bahnhof Baden-Baden und nehmen die Strecke über den Verfassungsplatz, das Festspielhaus und den Leopoldsplatz bis zur Endstation am Augustaplatz, wo sie wenden und wieder Richtung Bahnhof Baden-Baden fahren. Die Pendelbusse werden jedoch aufgrund der Sicherheitszone rund um das Festspielhaus freitags vorübergehend eingestellt, erklärte Stadtpressesprecher Roland Seiter auf BT-Nachfrage. Der genaue Zeitpunkt der Einstellung stehe noch nicht fest. Seiter nannte als Richtwert den "frühen Freitagmittag". Der Sonderfahrplan trete mit der ersten Fahrt am Donnerstag in Kraft. Die Linien 201, 205, 216, 244 und 245 werden durch den Michaelstunnel geleitet. Die Verbindungen Richtung Murgtal und Merkur nehmen dann die Route über den zugeschütteten Leopoldsplatz. Der Bus Richtung Rebland fährt über den Gausplatz. Die Linien 218 und 243 verkehren während des Großereignisses nur bis zum Bahnhof und nicht bis in die Innenstadt.

