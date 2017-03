Chor sucht Nachwuchssänger

Baden-Baden - Der katholische Kirchenchor der Herz-Jesu-Gemeinde in Varnhalt hat jüngst seine Jahreshauptversammlung durchgeführt. Auf der Tagesordnung stand auch die Ehrung von Helga Scheck, die seit einem halben Jahrhundert in dem Chor mitsingt. Der Vorsitzende Reinhard Greis sprach ihr seinen Dank für diese seltene Treue aus und ernannte sie zum Ehrenmitglied.

Besonders gefreut haben dürfte sich die Sängerin über eine Urkunde vom Freiburger Erzbischof Stefan Burger. Sie wurde überreicht vom Pastoralreferenten Claus Kassautzki, der betonte, dass der Kirchenchor zur Ehre und zum Lob Gottes singe.

Mit einem Blumengeschenk wurde auch Andrea Fritz ausgezeichnet. Sie ist seit 20 Jahren als Beirat im Vorstand des Kirchenchores aktiv. Offiziell verabschiedet wurde Resel Boy, die 45 Jahre lang im Kirchenchor mitsang. In den vergangenen Monaten machte ihre Stimme nicht mehr so richtig mit, wie Greis erklärte, weshalb sich Resel Boy jetzt vom aktiven Chorgesang zurückzieht. "Du bist uns natürlich weiterhin jederzeit willkommen", versicherte ihr Greis.

Dann richtete Claus Kassautzki die Worte an die Chormitglieder und zitierte Martin Luther. Der habe gesagt: "Musik ist ein treues Gut und eine Gabe Gottes. Sie vertreibt den Teufel und alle Laster." Ob dies so sei, so Kassautzki mit einem Augenzwinkern, wüssten die Sängerinnen und Sänger am Besten, er danke ihnen auf jeden Fall für die zahlreichen schönen Stunden, die der Chor seinen Zuhörern geschenkt habe. Musik schaffe Gemeinschaft, was in Zeiten der Vereinzelung und des Gegeneinanders vielleicht manchmal vergessen werde.

Auch Georg Keh dankte den Chormitgliedern für ihre gewissenhafte Haltung und ihren zahlreichen Probenbesuch. Er erinnerte aber auch daran, dass Nachwuchs benötigt werde. "Macht Mund-zu-Mund-Propaganda", forderte er die Anwesenden auf, "sonst stehen wir irgendwann ohne Bass da". Keh dankte auch ausdrücklich Reinhard Greis, ohne den "wir schlechte Karten hätten", sagte der Dirigent. Man könne nicht ermessen, was für ein Arbeitsaufwand mit dem Amt des Vorsitzenden verbunden sei. Greis wiederum bedankte sich bei seiner Frau Gabi, die im Verein das Amt der Schriftführerin ausübt.