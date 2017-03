Bauplätze schon für 2019 in Sicht Von Henning Zorn Baden-Baden - Die geplante Bebauung des Gebiets "Stöcke Nord" am Rande der Hauenbersteiner Straße in Sandweier gewinnt immer mehr Konturen. Jetzt wurde dem Ortschaftsrat der städtebauliche Entwurf für den Bebauungsplan vorgestellt. Begonnen hat die Geschichte dieser Baulanderschließung mit dem Plan der Stadt, auf der Grünfläche nördlich der Hauenebersteiner Straße eine Unterkunft für Asylbewerber zu erstellen. Auf Wunsch des Ortschaftsrates wurde dieser Bebauungsplan dann erweitert, um hier auch eine normale Wohnbebauung zu ermöglichen. Nachdem aber zurzeit keine weiteren Unterbringungsmöglichkeiten für Flüchtlinge geschaffen werden müssen, soll nun das gesamte Gebiet "Stöcke Nord" für Wohnzwecke entwickelt werden. Gudrun Pinhal vom Fachgebiet Stadtplanung stellte den Ortschaftsräten den städtebaulichen Entwurf für das Wohngebiet vor, der verschiedene Haustypen vom Geschosswohnungsbau über Doppel- bis zu Einfamilienhäusern vorsieht - insgesamt mit einem Volumen von rund 60 Wohneinheiten. Vorgesehen ist eine ringförmige Verkehrserschließung, Stellplätze im öffentlichen Raum soll es an der Hauenebersteiner Straße geben. Bei etlichen Grundstücken achtete man auf eine Flächen-Höchstgrenze von 400 Quadratmetern, damit sie für eine subventionierte Vergabe im Rahmen des kommunalen Wohnungsbauförderprogramms infrage kommen. Ortsvorsteher Wolfram Birk wies darauf hin, dass sich das Stöcke-Nord-Areal komplett im Besitz der Stadt befindet, so dass hier keine zeitraubende Umlegung - wie sie im anderen Sandweierer Baugebiet "Am Iffzer Weg" erforderlich ist - durchgeführt werden muss. Alexander Wieland, Geschäftsführer der Stadtbaugesellschaft GSE, betonte, dass man den städtebaulichen Entwurf lediglich als ein Konzept ansehe, über das man nun mit dem Bürger diskutieren wolle: "Da ist nichts festgezurrt, wir können noch Anregungen aufnehmen." Diese Diskussionen sollen vor allem bei einer Bürgerinformation stattfinden, die für Ende März/Anfang April vorgesehen ist. Das genaue Datum steht noch nicht fest. Klaus Maas (CDU) zeigte sich erfreut, dass die Vorstellungen des Ortschaftsrates bei der Entwurfsplanung umgesetzt wurden. Das Bebauungsplangebiet "Am Iffzer Weg" solle aber dennoch gleichzeitig entwickelt werden. Ortsvorsteher Birk erklärte dazu, dass man jetzt erst einmal die Gespräche mit dem Stromversorger Transnet abwarte. Die Firma wolle ihre Stromleitungen im dortigen Bereich ertüchtigen. Vielleicht könne man die Leitungen etwas anders verlaufen lassen und somit noch mehr Wohnfläche "Am Iffzer Weg" ausweisen. Dann müsste man den Bebauungsplan entsprechend anpassen. Kurt Hochstuhl (SPD) begrüßte die schnelle Vorgehensweise bei der Planung von "Stöcke Nord". Dies gehe auch auf einen Anstoß der Sozialdemokraten zurück. Karl-Heinz Raster (Freie Wähler) sprach von "einem lachenden und einem weinenden Auge". Auf der einen Seite gehe eine wichtige Erholungsfläche verloren, doch die Erschließung von Baugrundstücken habe auch eine große Bedeutung für Sandweier. Alexander Wieland hält es für möglich, dass im nächsten Jahr die Erschließung von "Stöcke Nord" über die Bühne geht. Dann könne dort eventuell 2019 schon gebaut werden.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Aalen

Zehntausende Tiere verenden Aalen (lsw) - Weil Unbekannte mehrere Bienenkörbe zerstört haben, sind in Aalen Zehntausende Tiere verendet. Die Körbe waren offenbar mutwillig umgeworfen worden, woraufhin die Bienen ihre Stöcke verließen. Der Freiflug endete für die gesamte Population tödlich (Symbolfoto: » Weitersagen (lsw) - Weil Unbekannte mehrere Bienenkörbe zerstört haben, sind in Aalen Zehntausende Tiere verendet. Die Körbe waren offenbar mutwillig umgeworfen worden, woraufhin die Bienen ihre Stöcke verließen. Der Freiflug endete für die gesamte Population tödlich (Symbolfoto: » - Mehr