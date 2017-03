G 20: Mergen rührt die Werbetromme l

Baden-Baden - Wie fahren die Busse während des G-20-Finanzministertreffens? Kann ich jederzeit in die Sicherheitszone gelangen? Was bedeutet überhaupt G20? Antworten zu diesen und weiteren Fragen lieferten Oberbürgermeisterin Margret Mergen, Reinhard Renter, Polizeivizepräsident vom Polizeipräsidium Offenburg, sowie Marianne Kothé vom Bundesfinanzministerium am Montagabend bei einer Informationsveranstaltung im Kurhaus.

Baden-Baden erwarte kommende Woche während des Großereignisses rund 1700 Gäste, darunter 550 Journalisten aus aller Welt, erklärte die Rathauschefin den rund 150 Interessierten im Weinbrennersaal zu Beginn der Veranstaltung. Dies zeige, dass das Treffen auf eine "hohe Relevanz" stoße, wovon auch die Stadt profitieren werde. Die Lichtentaler Allee, das Kurhaus oder das Museum Frieder Burda, wo die Finanzminister die Kunstaktion "global stone garden" fertigstellen, rücken an den beiden Tagen in den medialen Fokus. Der Werbeeffekt, den das Treffen mit sich bringe, sei nicht mit einem Millionenbetrag zu beziffern.

Weiter informierte Mergen über die Veränderungen im Busfahrplan der Baden-Baden-Linie (wir berichteten) sowie über etwaige Parkverbote in angrenzenden Straßen an den Veranstaltungsorten. "Natürlich wird es Einschränkungen für die Bürger geben. Aber die Geschäfte sind wie gewohnt offen. Kommen Sie in die Stadt, kaufen Sie ein und bummeln Sie durch unsere schöne Stadt", sagte Mergen.

Polizeivizepräsident Renter erläuterte den Anwesenden das Sicherheitskonzept und die geplanten Schutzzonen rund um Kurhaus, Festspielhaus und Kongresshaus. Man habe sich bemüht, bei "größter Handlungssicherheit eine größtmögliche Freiheit der Bürger zu gewährleisten". Zudem werde man die angekündigten Demonstrationen in angemessener Form begleiten. Marianne Kothé vom Bundesministerium der Finanzen informierte über die politischen Inhalte der Tagung sowie über den exakten Ablauf.

Bei der anschließenden Fragerunde drehten sich die wenigen Anliegen der Bürger hauptsächlich um die Kosten für das Treffen sowie die Kritik an der generellen Ausrichtung der G-20-Tagung. Baden-Baden strahle jeher eine gewisse Harmonie und Friedfertigkeit aus, erklärte Mergen und verwies auf die lange Tradition wichtiger Treffen in der Kurstadt. "Es ist kein Zufall, dass Charles de Gaulle und Konrad Adenauer sich hier trafen, dass das Olympische Komitee sich hier versammelte, und Barack Obama und Angela Merkel den besonderen Charme unserer Stadt für sich nutzten. Lassen Sie uns gemeinsam als gute Gastgeber mit dem G-20-Treffen diese Tradition fortführen." Etliche Besucher stimmten den Ausführungen der OB zu und applaudierten. Ferner betonte Mergen auch den nicht zu unterschätzenden wirtschaftlichen Faktor des Treffens für die Stadt. 1600 Zimmer seien durch Teilnehmer, Journalisten und Arbeitskräfte bereits belegt. Und zwar in einer Zeit, in der die "Betten normalerweise nicht ausgelastet" seien. Da seien die Kosten von rund 800000 Euro vertretbar.

Unterdessen laufen die Vorbereitungen für das G-20-Treffen auf Hochtouren: Bereits am Montag richtete die Telekom am Theater ein Übertragungszentrum ein und das Gartenamt bepflanzte das Beet vor dem Kurhaus.