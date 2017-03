"Stadthalle Steinbach" macht das Rennen

Baden-Baden - Viele Vorschläge von Bürgern, Ortschafts- und Stadträten hat es für einen Namen des neuen Sport- und Kulturtempels in Steinbach gegeben - von Alfred-Walterspiel-Halle bis zu Ziegelei-Halle. "Viele Leute haben sich Gedanken gemacht", sagte Rebland-Ortsvorsteher Ulrich Hildner in der Sitzung des Rebland-Ortschaftsrats in Steinbach am Montagabend. Letztlich entschieden sich die Räte mehrheitlich für den Namen "Stadthalle Steinbach".

Hildner nach der Abstimmung: "Wir haben einen guten Namen gefunden."

Gegen die acht Stimmen der CDU-Fraktion und des FDP-Ortschaftsratsmitglieds haben sich die fünf Räte der Grünen- und die drei Räte der Freien-Wähler-Fraktion sowie die beiden SPD-Ratsmitglieder für diese Bezeichnung ausgesprochen. Die CDU favorisierte den Namen "Reblandhalle Steinbach".

Der Rebland-Ortsvorsteher hatte vor der Abstimmung allen, die bei der Namenssuche mitgeholfen haben, gedankt. Es werde nun die "hohe Kunst sein", einen auszuwählen. In der Vorlage waren alle Vorschläge in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt, fünf weitere Namen trug Hildner noch in der Sitzung nach (siehe "Zum Thema"). Man habe auch nach Redaktionsschluss noch Ideen angenommen, betonte er.

Nun habe der Ortschaftsrat "die Qual der Wahl", auch wenn das Thema noch von Hauptausschuss und Gemeinderat beraten werde. "Aber ich rechne damit, dass der Vorschlag übernommen wird, das ist gute Übung", war sich der Ortsvorsteher sicher. "Passend, neutral, unverwechselbar und unverfänglich" sollte der neue Namen sein, gab Hildner den Räten mit auf den Weg. Und sie sollten "bitte nicht vergessen", dass es sich hier in erster Linie um eine Sporthalle handele. Namen von Persönlichkeiten zu verwenden sei manchmal schwierig. Und die Bezeichnung Meister-Erwin-Halle gebe es schon in der Südbadischen Sportschule in Steinbach. Da bestünde eine Verwechslungsgefahr.

Hermann Winterhalter (CDU) brachte schließlich den CDU-Antrag ein, das Gebäude "Reblandhalle Steinbach" zu nennen. Wichtig sei der Fraktion der geografische Bezug wie etwa bei der Yburghalle in Varnhalt oder Schartenberghalle im benachbarten Eisental gewesen. Im Namen Reblandhalle würde alle drei Ortsteile erfasst, erklärte Winterhalter. Der Zusatz Steinbach sei sinnvoll, weil es sonst zu einer Verwechslung mit der Reblandhalle Altschweier kommen könne. Die Bezeichnung "Reblandhalle Steinbach" sei "kurz und leicht zu merken", führte der CDU-Kommunalpolitiker aus.

Man solle nicht so tun, als ob die Halle dem ganzen Rebland zur Verfügung stünde, gab Barbara Nießen (Grüne) zu bedenken. Die anderen Hallen wie etwa die Yburghalle in Varnhalt blieben ja bestehen. Das erweiterte und sanierte neue Gebäude in Steinbach sei "keine zentrale Halle", aber eine der "Größe Steinbachs angemessene". Den Zusatz Steinbach hielten die Grünen für gut, da der Veranstaltungsort dann auch von Auswärtigen gut gefunden werden könne. Gegen den Namen Reblandhalle spreche, dass es wegen Altschweier zu Verwechslungen kommen könne. Barbara Nießen schlug für die Grünen die Namen "Steinbachhalle", "Stadthalle Steinbach" und "Sport und Festhalle Steinbach" vor, wobei Letzterer aber eigentlich zu lang sei. "Unser Vorschlag lautet ,Stadthalle Steinbach'", brachte Günter Seifermann (Grüne) die Sache dann auf den Punkt.

Dem schloss sich Hans-Peter Ehinger für die Freien Wähler an - auch im Hinblick auf die einst verkaufte Halle, die Steinbacher Geschichte und weil so jegliche Verwechslungsgefahr ausgeschlossen sei. Der Name "Stadthalle Steinbach" erfülle "alle Kriterien, die der Ortsvorsteher genannt hat", ergänzte Johannes Lindemann (SPD). Er sei "kurz und prägnant". "Sport- und Festhalle Steinbach" scheide wegen der Länge aus, und zudem habe man keinen Eigennamen gewollt.

Der Gemeinderat wird letztlich am 27.März den Namen für die erweiterte und von Grund auf sanierte frühere Schulsporthalle bestimmen.

