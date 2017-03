Vier "Schwachstellen" in Ebersteinburg Von Sarah Reith Baden-Baden - Immer wieder kommt es in Ebersteinburg bei Starkregen zu Überflutungen und vollgelaufenen Kellern, an manchen Stellen springen regelmäßig die Schachtdeckel aus der Verankerung. Das kann auch künftig passieren, wurde in der Sitzung des Ortschaftsrats am Montag klar - aber es soll seltener werden. Die Entwässerung von Ebersteinburg erfolgt im Norden des Ortes nach dem Misch-, im Süden nach dem Trennsystem. Das bedeutet: Nur im Süden werden Regen- und Abwasser getrennt erfasst, im Norden fließt beides durch die gleichen Leitungen und tritt folglich bei Überschwemmungen auch zusammen aus. Den Zustand des gesamten Kanalnetzes thematisierten in der Sitzung Geschäftsführer Bernhard Schäfer und Abteilungsleiterin Nina Brinken vom Eigenbetrieb Umwelttechnik. Wie Schäfer erläuterte, ist eine Überprüfung der Hydraulik im Bergdorf bereits abgeschlossen. Dabei werde die Frage gestellt: "Wie viel Wasser kann durch welche Leitung?" - und es werde errechnet, ob dieses Volumen ausreiche. In einem zweiten Schritt würden die Kanäle dann vor Ort mit Hilfe von Spezialkameras auf Schäden hin untersucht. Wie bereits berichtet, läuft diese zweite Untersuchung derzeit noch. Die Analyse der dabei ermittelten Daten steht in den nächsten Monaten an. Erst wenn beide Analysen vorliegen, wird ein endgültiges Sanierungskonzept erstellt, machten Schäfer und Brinken deutlich. Bereits jetzt ist aber absehbar, dass einige Arbeiten unvermeidlich sein werden. Wie Brinken betonte, ist der Zustand der Kanäle in Ebersteinburg zwar "altersentsprechend relativ gut", bei der hydraulischen Untersuchung seien aber vier "Schwachstellen" berechnet worden. Diese befinden sich am sogenannten Streitweg westlich des Ortes, im Bereich der Ebersteinburger Straße/Hilsbrunnenstraße, in der Herrenäckerstraße sowie entlang der L79a auf Höhe des Neubaugebiets Langenäcker. Sofortiger Handlungsbedarf Nicht bei jeder dieser "Schwachstellen" bestehe sofortiger Handlungsbedarf, sagte Brinken: So komme es im Bereich des sogenannten Streitwegs zwar zu Überflutungen, da dort aber keine Häuser in Gefahr seien, nehme man dies in Kauf. Anders sieht es bei dem Regenwasserkanal aus, der parallel zur L79 a (Wolfsschlucht) verläuft. Aufgrund der neuen Bebauung im Langenäcker reiche die Dimension des Kanals nicht mehr aus, sagte Brinken: Dort müssen umgehend größere Rohre verlegt werden. Die Arbeiten starten laut Brinken noch in diesem Monat, die Gesamtkosten für die Baumaßnahme liegen bei 450000 Euro. Der Kanal befindet sich nicht im Bereich der Fahrbahn, sondern nördlich der L79a, der Verkehr wird durch die Baustelle also nicht beeinflusst. Ebenfalls schon die "Priorität eins" erhalten haben die Kanäle in der Ebersteinburger Straße zwischen dem Kreisverkehr und der Einmündung der Hilsbrunnenstraße sowie die Rohre in der Hilsbrunnenstraße selbst. In beiden Straßen haben die Rohre ein zu geringes Fassungsvermögen. Ebersteinburger Straße muss geöffnet werden Den kompletten Austausch der Kanäle in diesem Bereich, für den auch die Straßen aufgegraben werden müssen, werde man für den Haushalt 2018/19 vorschlagen, kündigte Brinken an. Dies bedeute aber nicht, dass es künftig nie mehr zu Überschwemmungen kommen werde, betonte Schäfer - diese würden nur seltener eintreten: Durch die Klimaerwärmung würden extreme Regenfälle immer häufiger. Das Kanalnetz könne solche Extremfälle trotz der allmählichen Verbesserungen nicht immer fassen. Ortsvorsteher Josef Benz (FDP) zeigte sich dennoch erfreut, dass mit den Arbeiten am Kanalnetz nun zumindest begonnen werde: "Es ist an der Zeit." Michael Schneider (CDU) kritisierte, dass der Bereich um die Brunnenlinde bei der hydraulischen Untersuchung nicht aufgefallen sei: Dort seien bei Regen schon die Dolendeckel herausgedrückt worden. Das bestätigte auch ein Bürger. Schäfer versprach, die Anregungen aus dem Gremium zu prüfen, den Bereich ebenfalls zu sanieren oder wenigstens die dortigen Dolendeckel fixieren zu lassen.

