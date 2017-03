Ortskenntnis und Auge fürs Detail gefragt

Baden-Baden - Manche Dinge sieht man tagtäglich und nimmt sie trotzdem nicht richtig wahr. Das könnte sich bei BT-Lesern nun aber ändern: Die neue Rätsel-Serie des Badischen Tagblatts schärft den Blick für die schönen Details in der Kurstadt. In regelmäßigen Abständen werden wir Ihnen, liebe Leser, ein Foto präsentieren und fragen: Wo ist denn das?

Schon das erste Rätsel, das in der vergangenen Woche erschienen ist, haben einige aufmerksame Leser richtig gelöst. Die korrekte Antwort auf die Frage, vor welchem Gebäude denn die auf unserer Aufnahme abgebildete steinerne Dame sitzt, lautete: Kunsthalle.

Unter allen richtigen Einsendungen wurde eine BT-Tasse verlost. Die Gewinnerin ist Regina Bisseling aus Gernsbach. Sie wurde separat benachrichtigt und kann sich jetzt aussuchen, ob sie ihren morgendlichen Kaffee künftig als "Morgenmuffel" oder als "Frühaufsteher" genießen will - mit diesen beiden Schriftzügen gibt es die kultigen BT-Tassen.

Wer nun ebenfalls Lust bekommen hat, mitzurätseln, hat in den nächsten Tagen Gelegenheit dazu. Unsere Frage ist diesmal: Zu welchem Gebäude gehört die moderne Fassade auf dem Foto über diesem Bericht? Wichtig: Gefragt wird nicht nach den altehrwürdigen Gebäuden, die sich darin spiegeln, sondern nach dem ebenfalls stadtbildprägenden Bau, der hier als Spiegel dient. Kleiner Tipp: In die schrittweise Sanierung und Modernisierung dieses Hauses wurden in den vergangenen Jahren rund 18Millionen Euro investiert. Dabei wurde unter anderem die abgebildete Fassade neu gestaltet.

Die Teilnahme ist auf zwei Arten möglich: 1. Senden Sie eine SMS mit dem Text BT WIN LOKALES sowie Ihrer Lösung, Ihrem Namen und Ihrer Adresse an die 5 20 20. Setzen Sie dabei nach BT und WIN stets ein Leerzeichen. Die Teilnahme kostet 0,49 Euro pro SMS (inkl. 0,12 Euro VF D2 Leistungsanteil). 2. Rufen Sie die Nummer 0137-80 84 00 168 an und folgen Sie den Anweisungen. Das anzugebende Stichwort lautet "Lokales". Nennen Sie auch hier Ihren Lösungsvorschlag. Die Teilnahme per Telefon kostet 50Cent pro Anruf aus dem deutschen Festnetz. Bei Anwahl aus Mobilfunknetzen können weitere Kosten entstehen. Teilnahmeschluss ist am Sonntag, 12. März, 23.59 Uhr. Und nun viel Glück! Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.