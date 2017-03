Abenteuerlicher Filmdreh in Russland

Von Christian Rapp Baden-Baden - Klirrende Kälte, Kommunikationsschwierigkeiten und laute Produktionshallen: Trotzdem bereuen Tabea Marie Breitkreutz, Maren Fasterding und Daniel Müller keine Sekunde ihrer aufregenden Reise nach Gus-Chrustalny in Russland. Die drei Auszubildenden zum Mediengestalter für Bild und Ton beim SWR nehmen an dem Filmwettbewerb "Wir sind Zukunft - europäische Juniorfachkräfte dual ausgebildet" teil - und stehen mit ihrem Beitrag im Finale. "Jetzt wollen wir auch gewinnen", sagt Tabea Marie Breitkreutz über die Preisverleihung am 22. März in Berlin. Den Filmwettbewerb ins Leben gerufen haben das Bundesministerium für Bildung und Forschung sowie das Bildungsinstitut für Berufsbildung. "Der eigentliche Hauptgewinn war aber bereits die Gelegenheit, in Russland zu drehen", findet Daniel Müller. "Die Erfahrungen, die wir machen durften, werden wir nicht mehr vergessen. Außerdem haben wir viel gelernt", pflichtet Maren Fasterding ihm bei. Nach einer erfolgreichen Bewerbung mit einem Kurzclip und anschließendem Workshop Mitte Dezember vergangenen Jahres wartete auf das Trio im Januar schließlich das "Abenteuer Russland". Nachdem auf den letzten Drücker Reisepass und Visum besorgt wurden, ging es für die Drei mit einem Minibus von Moskau aus, wo für einen Tag Sightseeing auf dem Plan stand, sechs Stunden nach Gus-Chrustalny zur deutsch-russischen Firma Bautex, die Glasfaserprodukte produziert. Dort schauten sie dem Mechatronikauszubildenden Roman Maltsew bei der Arbeit über die Schulter, interviewten und begleiteten ihn mit der Kamera. "Wir wollten einen Film drehen, der die Arbeitsweise und die duale Ausbildung, die in Russland noch in den Kinderschuhen steckt, realistisch widerspiegeln, mit allen Vor- und Nachteilen. Wir haben ganz bewusst auf einen spaßigen Ansatz verzichtet", verdeutlicht Daniel Müller. Am Ende kam ein dreieinhalbminütiger Film heraus, mit dem sie den großen Wurf landen und sich gegen vier weitere Teams durchsetzen wollen. Doch vor Ort hatten die Azubis, die alle im dritten Lehrjahr sind, mit einigen Hindernissen zu kämpfen. "Roman wirkte beim ersten Treffen auf uns lustlos und wir hatten die Befürchtung, dass er auf das Projekt gar keinen Bock hat", erklärt Maren Fasterding. Doch der Eindruck täuschte. Er sei schlicht zurückhaltend gewesen. Mit der Zeit habe er sich aber an die Kamera gewöhnt. Lautstärke und Kälte bereiten Probleme Auch die Sprachbarriere stellte das Trio vor erhebliche Probleme. Zwar hatten sie sogenannte Local Guides bei sich, die Deutsch sprachen und eifrig übersetzten, doch die Firmenmitarbeiter konnten kein Englisch. "Durch das Dolmetschen ging viel Zeit verloren", blickt der 21-jährige Müller zurück. Schließlich hatten sie nur zwei volle Tage für den Film zur Verfügung. Beim Dreh mussten die Azubis, die alle in Baden-Baden wohnen, aber aus Paderborn, Leonberg und aus der Nähe von Frankfurt stammen, die Lautstärke in den Produktionshallen berücksichtigen sowie mit der Eiseskälte klar kommen. "In einer Nacht hatten wir Minus 28 Grad. Da lief die ganze Nacht das Auto durch, sonst wäre es für die Fahrt zurück nach Moskau nicht mehr angesprungen", witzelt Maren Fasterding. In der Heimat angekommen, ging es ans Sichten und Schneiden des Materials sowie an das Vertonen. Man habe sich bewusst für Synchronsprecher entschieden, statt für Untertitel, erklärt Tabea Marie Breitkreutz. Seit ihrer Rückkehr mobilisieren die Auszubildenden Kollegen, Freunde und Familie, um im Internet für ihren Film abzustimmen. Die Drei sind sich einig: "Zu gewinnen wäre natürlich das i-Tüpfelchen auf eine unvergessliche Reise." Abgestimmt werden kann unter dem Schlagwort Govet Filmwettbewerb (Voting) unter www.bibb.de

