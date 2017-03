Info und Hilfe für Betroffene und Angehörige

Baden-Baden - Mitte vergangenen Jahres bezifferte die Deutsche Alzheimergesellschaft die Zahl der in Deutschland an Demenz erkrankten Menschen auf fast 1,6 Millionen. Und die Experten gehen noch weiter. Bis zum Jahr 2050 steige die Zahl der Erkrankten auf drei Millionen. Demenz ist also längst kein Nischenproblem mehr. Deshalb versucht auch die Stadt Baden-Baden zusammen mit Kooperationspartnern, dem Thema durch die Demenzkampagne mehr Gehör zu verschaffen und Hilfe zu bieten. 2017 gibt es unter dem Titel "Begleite mich - in meine Welt" 26 Veranstaltungen, ein Überblick über die wichtigsten Fragen:

Was genau verbirgt sich hinter der Baden-Badener Demenzkampagne?

Die Aktion hinter dem Stichwort "Begleite mich - in meine Welt" gibt es bereits seit 2014. Von März bis Ende November werden diverse Veranstaltungen rund um das Thema angeboten - bei denen sowohl die Information als auch die Hilfe im Vordergrund stehen. Denn eine hohe Lebensqualität Betroffener und eine wirkliche Entlastung der Angehörigen gelinge nur, wenn Unterstützung vor Ort angeboten und das Verständnis für die Desorientiertheit im persönlichen und gesellschaftlichen Umfeld gestärkt werde, betonen die Verantwortlichen von Stadt und Kooperationspartnern im Pressegespräch. Die Ideen für das Programm entspringen einer Arbeitsgruppe, die 2013 vom Pflegestützpunkt der Stadt ins Leben gerufen wurde.

Wie sollen diese Ziele, Information und Hilfe, erreicht werden? An wen richtet sich das Angebot?

Die Kampagne möchte etwa durch Vorträge, Mitmachangebote, Schulungen oder auch Theaterstücke das Thema Demenz aus der gesellschaftlichen Tabuzone ziehen. So soll es einerseits ermöglicht werden, mit Menschen mit Demenz zu sprechen und ihnen Teilhabe in allen Lebensbereichen zu ermöglichen, andererseits sollen Angehörige verstärkt auf Unterstützungsmöglichkeiten aufmerksamgemacht werden. So steht unter anderem eine Schulung für Angehörige im Programm unter dem Titel "Menschen mit Demenz verstehen", genauso wie eine Rollatortanzparty oder ein Märchenspiel von Kindern. Auch ein Seminar zur Finanzierung von möglichen Pflegeangeboten steht auf dem Plan. Außerdem sind unter den 26 Veranstaltungen auch Schulungen für Pflegekräfte und Fachpersonal enthalten. So geht es in einem zweitägigen Seminar beispielsweise um das Thema "Care Gastronomie als integratives Konzept". Dabei steht ein neues Konzept in Sachen Esskultur im Fokus, denn sie habe einen zentralen Stellenwert, betonen die Programmplaner.

Welche weiteren Angebote sind geplant?

Ganz wichtig werde zunehmend das Thema Geld, denn Pflege sei nicht billig, sagt Iska Dürr, Leiterin des Fachbereichs Bildung und Soziales bei der Stadt Baden-Baden. "Wir sind deshalb dabei, die Änderungen beim Pflegestärkungsgesetz aufzuarbeiten", um so den Menschen auch diese Neuerungen verständlich zu machen, und zu erklären, was die Pflegeversicherung bezahle.

Wie fällt das Fazit bisher aus? Letztes Jahr wurden die damals ebenfalls 26 Veranstaltungen von knapp 1600 Menschen besucht, bilanziert Fachbereichsleiterin Iska Dürr. Seit Beginn der Kampagne 2014 seien es weit über 4000 gewesen. Das seien sehr gute Werte. "Es ist uns außerdem gelungen, eine gewisse Nachhaltigkeit zu erreichen - so hat sich etwa aus einer Angehörigenschulung im ersten Jahr der Kampagne mittlerweile eine feste Gruppe mit regelmäßigen Treffen entwickelt", freut sie sich.

Wo gibt es das Programmheft 2017?

Das Heft liegt laut Stadtverwaltung in den Ortsverwaltungen, Bürgerbüros und anderen öffentlichen Örtlichkeiten aus. Infos gibt es auch im Internet.

www.demenzkampagne.baden-baden.de