Virtueller Kurztrip in die Kurstadt

Baden-Baden zeigt den Gästen auf diese Weise seine Sehenswürdigkeiten in einer virtuellen Welt oder auch in 360 Grad. Das sei in diesem Jahr auf der ITB ein besonderer Höhepunkt, teilt die BBT mit. Dazu gibt es auch extra produzierte "Cardboard-Brillen" mit der Anleitung, mit deren Hilfe die Gäste das Erlebnis auch zu Hause auf dem Sofa genießen können. Das bisherige große Interesse der Fachbesucher aus aller Welt zeige, dass Baden-Baden weiter voll im Trend liege, so die BBT weiter.