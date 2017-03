"Haus am See": Besitzer suchen Käufer

Au am Rhein

In der Gemeinde verwurzelt Au am Rhein (hli) - Michael Rastätter (Foto: hli) ist mit Leib und Seele Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr, seit 2010 sogar Kommandant. Trotzdem würde er diesen Posten an den Nagel hängen. Denn er hat sich für das Amt des Bürgermeisters in Au am Rhein beworben.