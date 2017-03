Hotel und Gasthaus "Traube" unter neuer Leitung

Baden-Baden - Vor vier Jahren hat Familie Baumann ihr Gasthaus "Traube" mit dem angeschlossenen Hotel verkauft, gleichzeitig aber zurückgepachtet. So ist gar nicht aufgefallen, dass der Besitz in andere Hände übergegangen ist. Zum Jahresende 2016 war aber endgültig Schluss: Kuno und Elke Baumann haben nach 31Jahren das Baden-Badener Rebland in Richtung Bühl verlassen.

Seit Januar ist Galyna Tkachenko Geschäftsführerin des Hotel-Restaurants. "Es ist alles gleich geblieben", erklärt sie im BT-Gespräch. Das Personal in der Küche, im Service und die anderen Mitarbeiter, "das ganze Team ist übernommen worden" - insgesamt acht Personen.

Der Anspruch der Geschäftsführerin, die zuvor acht Jahre lang in einem Hotel gearbeitet hat, ist, dass die Qualität "so gut bleibt wie bisher, sich aber noch steigert". Die neue Verantwortung sei für sie eine "neue Herausforderung". Sie setzt auf Kontinuität und Qualität und will die "Traube", die vor vier Jahren in russische Hände übergegangen ist, als Traditionshaus weiterführen. Sie selbst sei seit fast neun Jahren in Baden-Baden und hat sich seit Mitte Dezember 2016 in Neuweier in ihre neue Aufgabe eingearbeitet. Die Ukrainerin lebt seit 17 Jahren in Deutschland.

Galyna Tkachenko will das Bewährte erhalten, aber auch frischen Wind in das bekannte Restaurant bringen, dessen Küche unter der Leitung von Chefkoch Bernd Behnke steht. Dort beizt er beispielsweise Lachs und richtet ihn mit Senf-Dill-Marinade, aufgeschlagenem Zitronenschmand und Reibeküchle an, oder er kocht eine klare Tafelspitzbrühe mit Flädle und hausgemachten Maultäschle oder brät im Ganzen eine Schwarzwaldforelle und gibt dazu Zitronenbutter, Kartoffeln und Salat. Wer lieber Fleisch möchte, findet auf der Speisekarte unter anderem auch einen Rinder-Rostbraten oder eine Maispoulardenbrust.

Das gemütliche Lokal bietet Platz für 40 Gäste in der blauen Stube, 50 Plätze in der gelben Stube und 50 Plätze auf der neuen Terrasse im Grünen. Die Küche ist montags bis sonntags von 12 bis 21Uhr offen - außer mittwochs, an dem Tag ist Ruhetag. Inzwischen sei die Karte erneuert worden und man wolle ein wöchentlich wechselndes Mittagsmenü anbieten, berichtet die Geschäftsführerin. "Wir sind eines der wenigen Lokale, die mittags offen haben", betont sie.

Regionale und saisonale Gerichte sollen auch in Zukunft die Speisekarte dominieren, versichert Galyna Tkachenko. Kulinarische Neuigkeiten aus der Küche darf sie als Erste probieren. Die Geschäftsführerin hofft, dass die vielen Stammgäste ihnen die Treue halten, aber auch viele neue Restaurantbesucher den Weg in die "Traube" finden werden.

17 Zimmer, 15 Doppelzimmer (davon drei Suiten) und zwei Einzelzimmer, stehen im angeschlossenen Hotel für Gäste zur Verfügung.