Künftig zwei Wohnmobilhäfen?

Baden-Baden - Künftig könnte es in der Kurstadt zwei Wohnmobilhäfen geben - einen kleinen mit etwa acht Stellplätzen bei Steinbach, und einen großen, 30 Stellplätze, wie bisher in der Hubertusstraße oder aber in Geroldsau. Darüber hat Bürgermeister Alexander Uhlig den Bauausschuss in nichtöffentlicher Sitzung informiert.

Wie berichtet, hatte die Verwaltung einen Ersatzstandort für die Stellplätze in der Hubertusstraße gesucht, weil auf dem dortigen Areal der Neubau des DRK-Ludwig-Wilhelm-Stifts geplant war. Diese Neubaupläne haben sich zwar zerschlagen (siehe "Zum Thema"). Trotzdem denkt man im Rathaus darüber nach, das Areal in der Hubertusstraße nicht mehr für Wohnmobile zu nutzen. Dort sei grundsätzlich eine Bebauung sinnvoll, sagte Uhlig. Er denke aber eher an eine gewerbliche Nutzung als an Wohnungen. Den Wohnmobilhafen könnte man im Gegenzug nach Geroldsau verlegen, so die Überlegung der Verwaltung.

Im Visier hat man im Rathaus das Areal hinter dem alten Schulhaus. Auf dem Festplatz, zwischen Tennisplatz und Bolzwiese, könnten demnach Stellplätze für Wohnmobil-Urlauber entstehen. "Dazu würden wir das gesamte Areal überarbeiten", sagte Bürgermeister Uhlig auf Nachfrage dem BT, "damit auch die Geroldsauer etwas davon haben". Parkplatz, Festwiese und Bolzplatz könnten so vom Gartenamt saniert und zum neuen Areal zusammengefasst werden. Den benachbarten Spielplatz wolle die Verwaltung ohnehin erneuern. "Und die Landschaft drumherum ist spitzenmäßig", so Uhlig. Anders als in der Hubertusstraße komme in Geroldsau bei den Wohnmobilisten im Urlaub sicherlich Schwarzwaldfeeling auf. Das Areal sei verkehrsgünstig gelegen - "und wir haben dort eine tolle Gastronomie", so Uhlig. "Zugegebenermaßen müsste der Busanschluss verbessert werden." Die Verwaltung habe auch noch einen anderen Standort im Blick. "Den müssen wir auch analysieren." Sicher sei: "Es wird nichts durchgedrückt. Wir werden mit Anwohnern sprechen und mit dem TVGeroldsau. Das braucht Zeit. Und wenn es nicht sein soll, dann ist es so. Dann bleiben wir in der Hubertusstraße."

Im Blick hat die Verwaltung aber auch noch einen zweiten Standort zur Ergänzung: den Rebland-Bauhof im Kolbenacker bei Steinbach. Dort könnten nach Uhligs Worten sieben bis acht Stellplätze entstehen. Das Konzept dafür sei in der jüngsten Ortschaftsratssitzung nichtöffentlich vorgestellt worden und habe viel Zustimmung geerntet. "Es stimmt auch mit dem Rebland-Entwicklungskonzept überein", so Uhlig, und könnte nach seinen Worten recht schnell umgesetzt werden. "Dafür müsste man nur den Rebland-Bauhof ein wenig neu ordnen und aufräumen", meinte er.

Zum Thema