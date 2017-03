Nachwuchskünstler begeistern mit buntem Programm

Baden-Baden - Na, das fing doch gut an, das erste Mal "Open Stage" im Jugendtheater "TiK": Wie berichtet, gingen der Verein "JuBa" und das Theater Baden-Baden vor einem Jahr eine Kooperation ein. Das Ziel, das sich "JuBa" auf die T-Shirts druckte, Baden-Baden auf "den Kopf zu stellen", zumindest aber das kulturelle (Er)leben der Jugendlichen in der Stadt mitzugestalten, ließ sich in der Veranstaltung schon ganz gut nachvollziehen.

Das Theater der interkulturellen Gruppe "Farbenfroh" brachte am Samstag in Sketchen die Mühsal des Wartens mehrsprachig mit lebendiger Körpersprache auf die Bühne, während sich Léo Solleder, FSJ-ler des Theaters, einer Auto-Therapie unterzog und nach diesem Ego-Trip die Zuschauer am (geplanten) Neustart teilhaben ließ. Die Jüngste im Teilnehmerfeld, die zwölfjährige Maria Rovno, rief mit ihrem wunderschönen Gesang Jubel hervor, und auch Luise Aymar schien profiverdächtig mit ihrem vollen Timbre.

Ruben Oesterle, Mitglied des Jugendtheaterclubs U22, präsentierte ein finnisches Volkslied und eine Arie des Papageno aus Mozarts "Zauberflöte". Dann sah das Publikum rot: Die Farbe der "Vereinstracht" von "JuBa"-Mitgliedern dominierte, als sich neun von ihnen unter Leitung des Vorsitzenden Moritz Faller am Keyboard zum Chor zusammenschlossen, um musikalisch ihre Ziele zu intonieren.

Eine Vorstellung in der Vorstellung gaben die vier jungen Frauen der Bühler Theatergruppe "Bühne 1". Mit Hip-Hop-Show und mehrstimmigen Gesangseinlagen, die von hohem Können geprägt waren, rockten sie die TiK-Bühne.

Julia Klaas und Theaterpädagogin Isabel Dachsteiner waren nicht nur mit dem Verteilen hübscher roter Präsent-Tüten an die Teilnehmer beschäftigt; ihnen war auch der reibungslose Verlauf des Ganzen hoch anzurechnen. Katharina Makosch, die langjährige U-22-Clubberin, Poetry-Slammerin und Sängerin, die inzwischen in Köln studiert, unterhielt das Publikum höchst sympathisch als Moderatorin und mit eigenen Liedern zur Gitarre.

Nach Catering und Pause erwarteten die Besucher im ausverkauften TiK weitere Attraktionen, wie der bühnenreife Ausdruckstanz von Lisa-Maria Töpfer und Ksenia Mefodieva von "Edi's Dance", oder das hinreißende Jazz-Duo Pascale Feiertag (Saxofon) und David Koch (Gitarre). Nicht weniger inspiriert und dank zahlloser Auftritte erfolgsverwöhnt präsentierten sich die vier Instrumentalisten der Band "Dew Drops". Den außergewöhnlichen Abschluss des zweieinhalbstündigen Programms aber boten die Sängerin Arezoo Sohrabi und Sam Haghighi (Keyboard) mit authentischen Klängen ihrer Heimat Iran.