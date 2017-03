Interessante Einblicke in die Schullandschaft

Baden-Baden - Viele interessante Einblicke in die Schullandschaft der Kurstadt waren am Wochenende geboten: Gleich an drei weiterführenden Schulen konnten sich Eltern und Kinder über Schwerpunkte des Bildungsangebotes sowie zusätzliche Projekte und Förderkonzepte informieren.

Die komplett renovierte Klosterschule vom Heiligen Grab ist ein staatlich anerkanntes Gymnasium mit naturwissenschaftlichem, sprachlichem und musikalischem Profil. Angeboten werden Latein, Französisch oder Englisch, als Profilfach ab Klasse 8 zudem Italienisch, Musik oder Naturwissenschaft und Technik. Es besteht ein breites Angebot an Profil und Neigungsfächern sowie sportliche, sprachliche oder mathematische Arbeitsgemeinschaften. Ein besonderes Augenmerk liegt in der Klosterschule auf der musischen Ausbildung mit Musikintensivzug und AG's für Chöre, Flöten, Orchester, Jazz und Musical, deren Aufführungen in der Aula von einer hohen Qualität geprägt sind. Die Klosterschule verfügt über ein stiftungseigenes Freizeitheim in Geroldsau, Schüleraustausch wird mit Frankreich, Wales, Italien und Kanada gepflegt.

Das humanistische Gymnasium Hohenbaden bietet ein alt- und neusprachliches sowie naturwissenschaftliches Profil an. Mit etwa 360 Schülern sind gute Voraussetzungen für die individuelle Förderung hin zu Selbstständigkeit und Selbstverantwortung gegeben. Latein und Englisch werden ab der fünften Klasse gelehrt, am Ende der siebten Klasse entscheiden sich die Schüler für das sprachliche oder naturwissenschaftliche Profil. An dem Gymnasium kann Griechisch anstatt Französisch als dritte Fremdsprache erlernt werden, was auch die Auseinandersetzung mit den Grundfragen des menschlichen Daseins sowie das ethisch-politische Urteilsvermögen fördern soll. Schüler des Griechisch-Zuges erhalten mit dem Abitur das Zertifikat "Absolvent eines europäischen Gymnasiums". Es gibt ein übergreifendes Klassenorchester, den Schüler-Eltern-Lehrer-Chor, die Jazz-Combo oder das Musikmentoren-Modell. Bildende Kunst, Theater, Schach, Neue Medien sowie Schulpartnerschaften und zusätzliche Nachmittagsprojekte runden das Angebot ab. Erstmals gibt es einen im Unterricht von Reinhard Bode sehr gut vorbereiteten Schüleraustausch mit Korinth. Dafür bastelte die Klasse 9 mit ihren Eltern und brachte so 2000 Euro für die Flugtickets der jungen Griechen auf.

Das Pädagogium bietet neben Kinderkrippe, Kindergarten, Grundschule, Realschule und allgemeinbildendem Gymnasium auch noch ein Wirtschaftsgymnasium und ein sozialwissenschaftliches Gymnasium. Bei allen Bildungsgängen wird Ganztagesbetreuung geboten, die Eigenverantwortung der Schüler wird gezielt gefördert. Den Internatsschülern stehen auf dem weitläufigen Schulcampus sieben Häuser zur Verfügung. Neben Naturwissenschaft und Technik werden Englisch, Französisch und Spanisch sowie fakultativ Latein angeboten, was den Erwerb international anerkannter Zertifikate ermöglicht. Global Studies, Volks- und Betriebswirtschaftslehre, Sozialmanagement, Wirtschaftsgeografie sowie Förderprogramme bilden nur einen Ausschnitt der äußerst vielfältigen Angebote ab.

An allen drei Schulen wird zudem Schulsozialarbeit groß geschrieben. Es gibt Streitschlichter, Sanitäter, Gesprächsmöglichkeiten, Rückzugsräume sowie sozialpädagogische Beratungsstellen. Auch Hausaufgabenhilfe und vielfältige Projekte zur Berufsorientierung gehören zu den Angeboten.