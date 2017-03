"Ein Haus für Baden-Baden und die Region" Von Sarah Reith Baden-Baden - Mehr Menschen für klassische Musik begeistern und ihnen den Zugang zum Festspielhaus ermöglichen: Mit diesem Ziel ist im vergangenen Oktober die Preisstruktur des Festspielhauses verändert worden. Seitdem gelten für rund 300Plätze niedrigere Eintrittspreise. Das kommt gut an, haben die ersten Monate gezeigt: "Die Karten sind heiß begehrt", berichtet Geschäftsführer Michael Drautz. Statt wie vorher fünf Sitzplatz-Kategorien gibt es seit Beginn der Saison je nach Saalplan sieben oder acht unterschiedliche Kategorien. Dabei wurden, betont Drautz, die Preise für die Spitzenplätze nicht erhöht. Allerdings wurden feinere Abstufungen geschaffen, die Sprünge zwischen den einzelnen Kategorien sind folglich kleiner geworden. Und: Die Plätze, die früher oft frei blieben, weil sie weiter von der Bühne entfernt sind oder keine so gute Sicht ermöglichen, sind deutlich günstiger geworden. Das betrifft laut Drautz etwa die Seitenränge und den zweiten Balkon. Die Folge: Karten für Abendkonzerte oder Ballettaufführungen gibt es nun schon ab 19Euro, wie der Geschäftsführer erläutert. Vorher habe etwa der Konzertbesuch ab 39 Euro aufwärts gekostet. Eine Oper könne man jetzt ab 30 Euro genießen, früher gab es die günstigsten Tickets für 59 Euro. Dieses Angebot werde sehr gern angenommen: Die Auslastung des Hauses habe seitdem um fünf Prozent zugenommen. Wirtschaftlich habe die Veränderung dennoch kaum etwas gebracht, schließlich müsse man für die gleichen Einnahmen nun zwei Karten verkaufen statt einer, sagt Drautz. Das sei aber auch nicht das Ziel der Umstrukturierung gewesen: "Es ging darum, mehr Menschen den Besuch zu ermöglichen", erläutert er. Das sei auch der Wunsch der Förderer gewesen, denen es ein Anliegen sei, Menschen für Klassik zu begeistern und den Musikgenuss im Festspielhaus nicht nur einem kleinen Kreis, sondern möglichst vielen zugänglich zu machen. Denn auch, wenn sich das Einzugsgebiet des Festspielhauses im Lauf der Jahre deutlich vergrößert habe und beispielsweise für die Osterfestspiele Besucher aus 40 verschiedenen Ländern anreisten, wolle man "ein Haus für Baden-Baden, für die Region" sein, betont Drautz. Zu dieser Ausrichtung passt auch das Angebot des "jungen Tickets", das es laut Drautz zwar schon lange gibt, das aber wenig bekannt sei: Abseits der normalen Ermäßigungen zahlen junge Menschen in Ausbildung bis zum Alter von 26Jahren an der Abendkasse nur 10Euro - und zwar für alle Veranstaltungen, die nicht ausverkauft sind. Für alle Generationen sind beispielsweise die Meisterkonzerte und das Musikfest im Rahmen der Osterfestspiele Angebote, die den Musikgenuss bereits seit längerem erschwinglich machen. Ziel sei es, die Balance zu halten, betont Drautz: Man wolle eine schwarze Null schreiben, ein möglichst anspruchsvolles Programm präsentieren und gleichzeitig viele Menschen erreichen. Nach den ersten Monaten habe sich mittlerweile gezeigt, dass man mit der neuen Preisstruktur einerseits neue Besucher gewonnen habe, andererseits aber auch Stammgäste häufiger kämen. Es gebe viele Fans, die "am liebsten jeden Abend kommen" würden und sich freuten, dass sie sich den Genuss nun doppelt so oft gönnen könnten: "Viele verbringen im Festspielhaus die schönsten Stunden des Jahres", ist der Geschäftsführer überzeugt.

