Musikalisches Erlebnis mit ungewohnten Impulsen Von Peter Fauth-Schlag Baden-Baden - Caritas-Geschäftsführer Jochen Gebele und die beiden Caritas-Fachbereichsleiter Frank Herzberger und Thorsten Schmieder hatten am Sonntag in der Autobahnkirche alle Hände voll zu tun, um genügend Stühle für den unerwartet hohen Andrang zum Benefizkonzert des Karlsruher Rockpoeten und Weltmusikers Wolfgang Abendschön und seiner Band "Akzente" herbei zu schaffen. Seit der studierte Mediziner, der sich sein Studium mit Musik machen verdienen musste, den Arztberuf an den Nagel gehängt hat, um seinen eigenen Wort- und Klangbildern den gebührenden Raum in seinem Leben zuweisen zu können, ist die Zahl seiner Fans stetig gewachsen. Alle zwei Jahre gastiert das Ensemble in der Autobahnkirche ohne Gage. Abendschön ist es wichtiger, als "christlicher Poet" und Songschreiber "auf eine wesentliche Botschaft des Christentums und des Christseins hinzuweisen", wie Jochen Gebele in der Einleitung sagte. "Auf den guten und behutsamen Umgang mit der Schöpfung, mit den Mitmenschen und mit sich selbst. Auch das ist Auftrag des Evangeliums", zog Gebele eine Parallele zum Handeln der Caritas, denn auch dieses müsse sich immer seiner Wurzeln in der Verbundenheit zueinander und ihres Auftrags im Evangelium bewusst sein. Dass dieser Auftrag auch sehr gut mit einer wahrlich hinreißenden Mischung aus rock- und gospelgefärbten Rhythmen, Zwischentönen, poetischen Wortbildern, irischen Segenswünschen und auch meditativer Stille dazwischen erfüllt werden kann, dafür lieferten Wolfgang Abendschön und "Akzente" in der Autobahnkirche ein überwältigendes Beispiel. Besonderer Gast war dabei der mongolische Meister des Ober- und Untertongesangs und Pferdekopfgeigen-Virtuose Enkhjargal Dandarvaanchig, kurz Epi genannt. Mit seinen aus den endlosen Weiten der mongolischen Steppe inspirierten Klängen, die er absolut harmonisch in das vorwiegend rockig angelegte Klanggut der Band hinein zu weben verstand, öffnete er mit seinem außerordentlichen Stimmvolumen die Ohren seiner Zuhörer auch für Klänge, von denen bis Sonntag wohl die meisten kaum glauben konnten, dass sie einer menschlichen Kehle entsprangen. Ein faszinierendes Konzerterlebnis mit fremden, ungewohnten Impulsen, Tiefgang und Humor, das dem Anspruch der Gäste wohl sicher ebenso gerecht werden konnte wie dem der Caritas: "Zusammen sind wir Heimat", das Jahresthema zur Förderung des interkulturellen und generationsübergreifenden Zusammenlebens. Der Erlös der Veranstaltung geht an den Fachbereich Kind, Jugend, Familie.

