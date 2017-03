Kneipp-Anlage und Zuleitung werden saniert

Baden-Baden (hol) - Die seit Jahren marode Kneipp-Anlage bei der Talstation der Merkur-Bergbahn soll noch im Frühjahr instand gesetzt werden. Das kostet nach Schätzungen des städtischen Fachgebiets Forst und Natur etwa 65000 Euro. Finanzieren will die Verwaltung das Projekt aus Mitteln für die laufende Unterhaltung. Zudem habe ein privater Spender 20000 Euro in Aussicht gestellt, heißt es in den Unterlagen der Verwaltung für die nächste Sitzung des Forstausschusses. Das Gremium wird sich am 23. März mit dem Thema beschäftigen. Im April soll der Hauptausschuss grünes Licht für die Sanierung geben. Über die Finanzierung der Maßnahme war im vergangenen Jahr diskutiert worden. Zeitweise war die Rede davon, dass sich die Stadt eine Reparatur der Anlage nicht leisten könne und das gesamte Kneipp-Becken den Einsparungen der Verwaltung zum Opfer fallen könnte. In diesem Zusammenhang ist auch über die Verlegung der Anlage an einen anderen Standort gesprochen worden. Davon ist man aber jetzt abgekommen. Bei den Reparaturarbeiten geht es vor allem um die Zuleitung zur Anlage. Sie wird laut der Verwaltungsvorlage aus einer etwa 1,5 Kilometer entfernten Quellfassung gespeist. Die zur Anlage führende Leitung ist jedoch an mehreren Stellen defekt und außer Betrieb. Deshalb wird die Anlage seit längerer Zeit nur notdürftig vom Oberflächenwasser des Baches mit Wasser versorgt, was zur Folge hat, dass sie im Sommer zeitweise kein Wasser führt und das ganze Jahr über oft stark verunreinigt ist.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben