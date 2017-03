115 statt 930: Behördenruf gilt ab Juni

Baden-Baden - Informationen in Verwaltungsangelegenheiten bekommt man ab Juni in der Kurstadt auch unter der bundesweit einheitlichen Behördenrufnummer 115. Der Hauptausschuss folgte gestern einstimmig dem Vorschlag der Stadtverwaltung, die eine entsprechende Vereinbarung mit der Stadt Karlsruhe schließen wird.

Für die Beantwortung der Anrufe baut Baden-Baden nämlich nicht, wie es beispielsweise der Landkreis Rastatt getan hat, eine eigene Verwaltungseinheit auf. Stattdessen schließt sich das Rathaus ans Service-Zentrum der Stadt Karlsruhe an. Dort werden künftig auch Anrufe aus Baden-Baden in einem Call-Center entgegengenommen und bearbeitet. Die Stadt zahlt Karlsruhe dafür 1,21 Euro pro Anrufminute. In diesem Jahr rechnet man mit Gesamtkosten von 10000 Euro - 2018 könnte der Service die Kurstadt bis zu 25000 Euro kosten. Für den Anrufer ist die Angelegenheit kostenlos.

Wie beantrage ich einen Personalausweis? Wer genehmigt eine Baumfällung? Wo muss ich mich für die Hundesteuer anmelden? Für solche Fragen muss man künftig nicht mehr die 930 wählen, die zentrale Nummer der Stadtverwaltung, sondern die 115. Denn Antworten auf die 100 häufigsten Bürgeranliegen finden sich in einer von der Stadtverwaltung gefütterten Datenbank, auf die auch die Mitarbeiter in Karlsruhe Zugriff haben. Zudem nutzen diese bei ihrer Arbeit auch eine umfangreiche Datensammlung des Landes Baden-Württemberg. So können die derzeit 30 Mitarbeiter des Karlsruher Call-Centers mehr als 80 Prozent der auflaufenden Fragen sofort beantworten. "Falls nicht, schicken wir die Anfrage an die Fachämter weiter, und der Anrufer bekommt binnen 24 Stunden eine Rückmeldung", erläuterte der Karlsruher Ordnungsamtsleiter Björn Weiße gestern im Hauptausschuss das System.

Erreichbar ist die neue Nummer montags bis freitags jeweils zwischen 8 und 18 Uhr. Diese durchgehende Erreichbarkeit auch freitags nachmittags und eine Verbesserung der Auskunftsqualität für die Bürger seien entscheidende Gründe für die Einführung der Nummer in Baden-Baden, sagte Oberbürgermeisterin Margret Mergen. Auf Nachfrage aus den Reihen von CDU, Freien Wählern und SPD betonte sie, es gehe nicht in erster Linie um Personaleinsparung. Im Gegenteil: Die Entlastung der Fachleute von Anrufen ermögliche es oft erst, dass die Aufgaben des Fachamtes alle vollständig erledigt werden könnten, schilderte Weiße Erfahrungen aus Karlsruhe.

Bedenken von Grünen, FBB und FDP, die Call-Center-Mitarbeiter könnten spezifische Fragen der Baden-Badener nicht genau genug beantworten, zerstreute Weiße mit dem Hinweis, dass Karlsruhe schon jetzt den gesamten Landkreis Karlsruhe und in Randzeiten auch den Landkreis Rastatt mitbetreue. Grünen-Stadtrat Günter Seifermann, der seit 2013 immer wieder die Einführung der Behördenrufnummer in Baden-Baden gefordert hat, begrüßte den Schritt und lobte ausdrücklich, dass die Verwaltung erst einmal abgewartet habe. Bei einer Einführung der Nummer auf eigene Faust hätte man nach seinen Worten eine Menge Lehrgeld zahlen müssen. Das sagte auch Mergen und betonte, der Aufbau eines eigenen Call-Centers sei "für eine Verwaltung unserer Größenordnung unproduktiv".