Sinzheimer Wehr rückt zu 113 Einsätzen aus Von Ulrich Philipp Sinzheim - Die Freiwillige Feuerwehr Sinzheim ist im vergangenen Jahr zu 113 Einsätzen ausgerückt. 26 davon waren Brandeinsätze. Insgesamt konnten dabei 29 Menschen aus einer Notlage befreit werden. Diese Bilanz zog Kommandant Jürgen Segewitz am Samstagabend bei der Jahreshauptversammlung der Floriansjünger im Feuerwehrgerätehaus. Segewitz blickte in seinem Bericht auch zurück auf 71Ausbildungs- und Übungsabende sowie umgerechnet 149 Arbeitstage oder sieben Arbeitsmonate, an denen die ehrenamtlichen Feuerwehrmänner und -frauen die Ausrüstung warteten. Dazu kommen noch verschiedene in Eigenregie durchgeführte Bauarbeiten wie zum Beispiel im Gerätehaus in Winden, wo eine Zwischendecke gedämmt und eine Speichertreppe eingebaut wurde. Außerdem wurde im vergangenen Jahr die Ausrüstung verbessert. So konnte im September der neue Kommandowagen beim Hersteller in Ingolstadt abgeholt werden. Zudem bekam der Einsatzleitwagen neue funktionale Möbel und kann jetzt besser als fahrende Einsatzzentrale fungieren. Zu den vielfältigen Aufgaben der Wehr gehörte auch die Absicherung von verschiedenen Veranstaltungen wie dem Wendelinusritt in Leiberstung, dem Fastnachtsumzug oder von Sportveranstaltungen. Dennoch kam auch die Kameradschaftspflege nicht zu kurz, so gab es unter anderem im vergangenen Juli einen Wandertag und im September einen Ausflug zum Cannstatter Wasen, um nur einige Aktivitäten zu nennen. Gemeinschaftserlebnisse spielten auch bei der Jugendfeuerwehr im vergangenen Jahr eine große Rolle, wie Heiko Holzner berichtete. Demnach gab es für die 32 Nachwuchsfeuerwehrleute ein Hüttenwochenende in Bad Wildbad, Grillabende am Lagerfeuer, Geocaching (eine Art Schnitzeljagd mit dem Handy) und Schwimmbadbesuche. Auf der Tagesordnung stand auch die Ehrung von langjährigen aktiven Mitgliedern der Feuerwehr. Seit 50 Jahren sind Rudi Bolz, Egon Lorenz und Hermann Peter dabei. Andreas Wäldele ist seit 40 Jahren im Einsatz für die Allgemeinheit, er bekam von Kreisbrandmeister Heiko Schäfer das Feuerwehr-Ehrenzeichen in Gold ans Revers geheftet. Und seit 15 Jahren sind Christian Lorenz und Sascha Rottenecker als Floriansjünger Tag und Nacht bereit, Menschen in einer Notlage zu helfen. Dann schritt Kommandant Jürgen Segewitz zur Beförderung mehrerer Mitglieder. Feuerwehrmann beziehungsweise Feuerwehrfrau dürfen sich in Zukunft nennen: Jonas Ernst, Nathalie Himmel, Daniel Meier, Christiane Peter und Denis Droll. Zum Oberfeuerwehrmann oder zur Oberfeuerwehrfrau wurden Jennifer Linderer, Patrick Bechtold und Markus Zoller ernannt. Patrick Mast und Gerd Sommerfed-van Almsick dürfen sich ab sofort Hauptfeuerwehrmann nennen. Michael Stolz ist jetzt Oberlöschmeister und Horst Ernst Hauptlöschmeister. Als letzter Tagesordnungspunkt vor der Versammlungspause stand die Wahl des ersten stellvertretenden Kommandanten an. Einziger Kandidat war Markus Segewitz-Krieg, er erhielt 79 von 81 möglichen Stimmen, zwei Wahlscheine waren ungültig. Nach dem gemeinsamen Abendessen sprach Bürgermeister Erik Ernst den Feuerwehrmännern seinen Dank für deren Bereitschaft aus, jederzeit für die Sinzheimer Bürger auszurücken und ihnen zu helfen. Fürs Deutsche Rote Kreuz (DRK) bedankte sich Nicole Vogler für die gute Zusammenarbeit.

