Wieder Diskussion um Brücke in Lichtental

Leo-Baustelle wird asphaltiert Baden-Baden (hve) - Bald wird nichts mehr an die große Baugrube am Leopoldsplatz erinnern. Nachdem am vergangenen Freitag wegen des G-20-Treffens die Baustelle verfüllt wurde, haben die Arbeiter am Dienstag damit begonnen, den Platz zu asphaltieren (Foto: zei).