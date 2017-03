BT-Leser beweisen Auge fürs Detail

Baden-Baden - Ein Auge fürs Detail können BT-Leser bei der aktuellen Bilderserie des Badischen Tagblatts beweisen: In regelmäßigen Abständen werden rätselhafte Fotos präsentiert - mit der Frage, wo in der Kurstadt dieses Motiv zu finden ist beziehungsweise um was es sich eigentlich handelt. Wer richtig rät, kann eine kultige Tasse gewinnen.

Beim letzten Rätsel ging es um eine glänzende und sehr moderne Glasfassade, in der sich altehrwürdige Bauten spiegeln. Einige aufmerksame Leser wussten auf Anhieb, um welches Gebäude es sich da handelte: das Kongresshaus. Wer diese Antwort gegeben hatte, nahm an der Verlosung einer BT-Tasse teil. Die Gewinnerin ist diesmal Sigrun Scheyder aus Baden-Baden. Sie wurde separat benachrichtigt und kann sich nun aussuchen, ob sie ihren morgendlichen Kaffee künftig als "Morgenmuffel" oder als "Frühaufsteher" genießen will - mit diesen beiden Schriftzügen gibt es die Tassen.

Und diejenigen, bei denen es beim letzten Mal nicht geklappt hat mit dem Gewinnen, haben nun eine neue Chance. Unsere Frage diesmal: Zu was gehört der bronzene Flügel auf dem Foto in diesem Bericht? Kleiner Tipp: Die zugehörige Figur wiegt ungefähr 150 Kilogramm und hat in den vergangenen Jahren für Schlagzeilen gesorgt - zuerst, weil sie von Vandalen demoliert worden war, später, weil die für Baden-Baden so wichtige Flüssigkeit, die normalerweise aus ihrem Schnabel fließt, nicht mehr sprudelte.

Die Teilnahme ist auf zwei Arten möglich:

1. Senden Sie eine SMS mit dem Text BT WIN LOKALES sowie Ihrer Lösung, Ihrem Namen und Ihrer Adresse an die 5 20 20. Setzen Sie dabei nach BT und WIN stets ein Leerzeichen. Die Teilnahme kostet 0,49 Euro pro SMS (inkl. 0,12 Euro VF D2 Leistungsanteil).

2. Rufen Sie die Nummer 0137-80 84 00 168 an und folgen Sie den Anweisungen. Das anzugebende Stichwort lautet "Lokales". Nennen Sie auch hier Ihren Lösungsvorschlag. Die Teilnahme per Telefon kostet 0,50 Euro pro Anruf aus dem deutschen Festnetz. Bei Anwahl aus Mobilfunknetzen können weitere Kosten entstehen. Der Teilnahmeschluss ist am Sonntag, 19. März, 23.59Uhr. Und nun viel Glück! Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen.