Baldreit-Stipendium nicht mehr im Baldreit?

Baden-Baden - Über die Fraktionsgrenzen hinweg wurden die Pläne der Verwaltung zu einer Umnutzung des Baldreit (Küferstraße 3) und einer damit verbundenen Aufteilung des Stadtarchivs auf zwei Standorte am Montag im Hauptausschuss heftig kritisiert. In der Sitzung wurde zudem deutlich, dass von dem Vorhaben auch die Wohnung betroffen wäre, die bisher an die Baldreit-Stipendiaten vergeben wurde.

Grünen-Stadträtin Ursula Opitz hatte nach der Stipendiaten-Wohnung gefragt. In den Unterlagen der Verwaltung zur Umnutzung des Gebäudekomplexes war lediglich der Satz zu finden gewesen: "Die im Dachgeschoss befindlichen Wohnungen müssten aufgegeben werden." Dass es sich dabei unter anderem um die Wohnung handelt, in der traditionell im Rahmen eines Stipendiums junge Künstler leben, war dort nicht ausgeführt. Das erwähnte Rudolf Schübert, Fachbereichsleiter Planen und Bauen, erst in der Sitzung.

Das Stipendium zieht seit 1988 junge Künstler in die Stadt, die sechs Monate lang kostenfrei in der Atelierwohnung im Baldreit leben dürfen. Diese Einrichtung stand schon im vergangenen Simmer auf der Kippe: Damals schlug die Verwaltung die Streichung im Rahmen der Haushaltskonsolidierung vor. Die letzte Künstlerin musste im vergangenen Jahr aus dem Baldreit ausziehen und wurde in einer Ferienwohnung am Augustaplatz untergebracht. Als Grund für den Umzug wurden schon damals Brandschutzmängel genannt, die nun nach Verwaltungsangaben ja am gesamten Gebäudekomplex Umbau- und Sanierungsmaßnahmen erforderlich machen. Seit der Verabschiedung der Künstlerin im Juni 2016 ist kein neuer Stipendiat eingezogen - obwohl die Streichung des Stipendiums längst abgelehnt wurde.

Tatsächlich würde die Umsetzung des Verwaltungskonzepts nun ein Verschwinden der Künstlerwohnung bedeuten, sagte Stadtpressesprecher Roland Seiter gestern auf Nachfrage. Das Stipendium hänge aber nicht von diesen Räumen ab: Man könne nach einer anderen Wohnung in der Innenstadt suchen. Das Baldreit-Stipendium könnte demnach bald nichts mehr mit dem Baldreit zu tun haben. Das ist allerdings Zukunftsmusik: Wie Siegfried Schmich, Leiter des Fachgebiets Gebäudemanagement, im BT-Gespräch erläuterte, ist eine Wohnung im Dachgeschoss des Baldreit mittlerweile brandschutztechnisch ertüchtigt worden. Zwei neue Stipendiaten, die dort je für ein halbes Jahr einziehen sollen und bald der Öffentlichkeit vorgestellt würden, gebe es auch schon. Schließlich seien für eine mögliche Umnutzung des Baldreit umfangreiche Planungen erforderlich. Bis diese umgesetzt wären, sei der Standort der Stipendiaten-Wohnung sicher.

Ob es überhaupt je zu einer Umsetzung des Konzepts kommt, ist seit der Sitzung am Montag indessen unsicher. Wie bereits im Bauausschuss in der vergangenen Woche störten sich die Stadträte insbesondere an dem Vorschlag, das derzeit komplett im Baldreit untergebrachte Stadtarchiv künftig zum Teil in das Kellergeschoss eines Verwaltungsgebäudes in der Cité auszulagern. Dadurch sollten im Baldreit Räume für 20 bis 30 Arbeitsplätze der Stadtverwaltung frei werden, um die beengte Situation im Rathaus etwas zu entspannen. Kritik an den Plänen kam von SPD, CDU, Freien Wählern und FDP. Die Auslagerung von Archivalien sei der "Anfang vom Tod dieses Archivs", befand Kurt Hochstuhl (SPD) und forderte stattdessen den weiteren Ausbau des Archivs. Auf Antrag von Armin Schöpflin (CDU) wurde die Entscheidung schließlich vertragt. Die Verwaltung soll nun zunächst zwei Varianten für die künftige Nutzung ausarbeiten: Variante eins mit einer Stärkung des Archivs, Variante zwei mit einer Teilung.