Musikalische Zeitreise

Baden-Baden - "Die Orgel in St. Bonifatius in Lichtental passt besonders gut zu Orgelmusik aus der Romantik", bekräftigt Jürgen Rieger, der einmal mehr in seine alte Heimat Baden-Baden gekommen ist, um sein Publikum mit einem Konzert an der Orgel zu erfreuen. Karin Oesterle, die Sprecherin des Gemeindeteams von St. Bonifatius in Lichtental, begrüßte in ihrer Ansprache das Publikum folglich als Riegers "Fangemeinde". Der Konzertierende selbst ließ es sich nicht nehmen, mit ein paar Worten in das von ihm zusammengestellte Programm einzuführen.

Als "Zeitreise ins 19. Jahrhundert" bezeichnete er seine Auswahl, die Komponisten aus ganz Europa umfasste, nicht ohne darauf hinzuweisen, dass die Vielfalt Europas Stärke sei. So trug der überzeugte Europäer ein kleines Gedicht - von ihm selbst verfasst - als Hommage an seine Heimatstadt und deren große Musikerinnen und Musiker vor.

"Nun danket alle Gott mit Herzen, Mund und Händen" hatte Jürgen Rieger bei all der Vielfalt der Komponisten und Stücke als verbindendes Choralmotiv gewählt. Mit dem "Marche triomphale" des deutschen Komponisten Sigfrid Karg-Elert begann das Konzert. Interessant war zu hören, dass der Komponist hier vor allem die ersten sechs Töne des Chorals kunstvoll als Leitmotiv immer wieder in den verschiedensten Variationen auftauchen lässt, die miteinander verweben.

Ein Kontrast stellt die Choralbearbeitung des bekannten Komponisten Franz Liszt aus dem Jahr 1883 dar. Hier gerät durch die differenzierte Interpretation Jürgen Riegers der Choralbeginn zu einem unverrückbaren Statement. Majestätisch, mächtig, ja fast bedrohlich wirkend wird das Motiv im Staccato wiederholt. Eine Beruhigung tritt erst durch die fugenartige Verarbeitung des Themas ein, die aber durch Variationen, die jeweils fragmentarisch wirken, immer wieder von neuem zu beginnen scheinen. Die treibende Unruhe kehrt so beim Hören zurück und endet erst mit einem ekstatischen Fortissimo am Schluss.

Dass Romantik auch bedeutet, volkstümliche Weisen aufzugreifen, zeigen die beiden Präludien von Johann Joseph Abert, der als böhmischer Komponist in Stuttgart wirkte. Er verbindet Klänge seiner habsburgischen Heimat mit württembergischer Hofkultur. Dieser Tradition folgend zeigte Jürgen Rieger, der als freischaffender Künstler in Stuttgart wirkt, seine Kunst bei einer Improvisation wiederum über "Nun danket alle Gott" im romantischen Stil. Dieser Stil wurde von Rieger aber nicht nur kopiert, sondern besonders wirksam mit flatternden Tönen am Schluss und dem Einsatz eines sogenannten Regenmachers, den ebenso wie Triangel und Tambourin Waltraud Kroker bediente, in die Moderne getragen. Auch die zuvor vorgetragene "Sarabande romantique" war vom zeitgenössischen Komponisten Andreas Willscher, so dass auch die heutige Rezeption der Romantik ihren Platz in diesem feinen Konzert hatte.

Nach einer kurzen und zarten Pastorale des elsässischen Komponisten Leon Boellmann wirkte die Sonate in Moll von August Gottfried Ritter umso kraftvoller und dramatischer. An diesem Abend war diese Sonate wohl das komplexeste Stück. Von dieser Sorte hätte das Programm durchaus ein weiteres Stück vertragen. So konnte Jürgen Rieger die ganze Ausdrucksvielfalt der Orgel als Konzertinstrument zeigen.

Aus heutiger Sicht beinahe ironisch ging das Konzert mit Felice Morettis "Sinfonia" zu Ende, in der eine militärisch klingende Marschversion der heutigen deutschen Nationalhymne (damals: Gott erhalte Franz, den Kaiser) sich mit italienisch-schwelgerisch anmutender Melodik verbindet und immer wieder ins Volkstümliche wechselt, an einen Jahrmarkt in einem Fellini-Film erinnernd: ein fulminanter und geeigneter Schluss auf der Orgel von St. Bonifatius.