Einzelhändler stehen Planungen skeptisch gegenüber Von Veronika Gareus-Kugel Baden-Baden - Eine Entscheidung, wie die Ortsmitte von Haueneberstein einmal aussehen soll, ist noch nicht gefallen. Bei der Bürgerinformation ging es am Dienstagabend in der gut besetzten Eberbachhalle ausschließlich darum, Anregungen und Bedenken der Bürger zu sammeln und auszuwerten. Die Planungen stellte Frank Rogner vom Ingenieurbüro für Verkehrswesen Koehler & Leutwein vor. Bauliche Maßnahmen sollen in naher Zukunft den Verkehr in der Ortsdurchfahrt von Haueneberstein verlangsamen und für mehr Sicherheit von Radfahrern und Fußgängern sorgen. Ein Projektbeschluss wurde von den Ortschaftsräten bereits gefasst, unter dem Vorbehalt einer Bürgeranhörung. Untersucht wurden von den Planern die Verkehrs- und Fußgängerströme und auch, wie mit städtebaulichen Komponenten die gefahrenen Geschwindigkeiten reduziert werden können. "Nichts erreicht werden kann durch eine veränderte Verkehrsführung in der Karlsruher Straße. Die heutige Führung ist die beste Lösung", legte Rogner dar. Auch die Umgebung rund um das Rathaus soll ein neues Gesicht erhalten, der Platz gegenüber dem Rathausgebäude neu gestaltet und der Brunnen freigestellt werden. Denkbar sind auch Stufen bis ans Ufer des Eberbachs hinunter. Mehrfarbiges Betonpflaster und andersfarbige Wasserrinnen sollen der Dorfmitte ein besonderes Flair verleihen und die gefahrenen Geschwindigkeiten bremsen. Auf der Parkfläche gegenüber des Gebäudes sollen nur noch Kurzeitparkplätze angeboten werden. Vier Dauerparkplätze wandern von dort an den Schülerweg. Das Sanierungsgebiet umfasst eine Fläche von 9680 Quadratmetern. Die Kosten werden mit etwas mehr als zwei Millionen Euro veranschlagt. Die Einzelhändler stehen den geplanten Maßnahmen skeptisch gegenüber. Das legte Apotheker Thomas Arnet im Rahmen einer Stellungnahme der Hauenbersteiner Gewerbetreibenden dar. Diese wünschen zwar eine Steigerung der Attraktivität in diesem Bereich, die aktuellen Planungen würden jedoch mehr schaden als nützen, so deren Meinung. Als Herausforderung bezeichnen diese die lange Bauphase durch eine "übertriebene Pflasterung". Der örtliche Einzelhandel geht von einjährigen Baumaßnahmen aus. Arnet forderte deshalb die Verwaltung auf, die Planungen nochmals zu überdenken: "Es muss einfacher gehen." Das wünschen sich auch weitere Bürger, auch um Kosten zu reduzieren. Hauenebersteiner befürchten, nach erfolgter Sanierung der Ortsmitte, dass der Ausweichverkehr in Richtung Baden-Baden insbesondere über das Herrenpfädel zunehmen könnte. Dem Ortschaftsrat und der Ortsverwaltung ist es jedoch ein Anliegen, wie Ortsvorsteher Hans-Dieter Boos formulierte, dass auch Steinhauer- und Zollernweg nicht mehr belastet werden. Weiter wurde nach den Kosten für die Anlieger des Sanierungsgebiets gefragt. "Die Maßnahmen werden aus dem städtischen Haushalt finanziert", äußerte dazu Rudolf Schübert, Fachbereichsleiter Planen und Bauen. Ein Zeitrahmen, wann mit den Baumaßnahmen begonnen werden könnte, wollte Schübert noch nicht nennen. Abzuwarten sind noch die anstehenden Kanalisationsarbeiten in der Alten Dorfstraße. Auch soll die Geräuschentwicklung des Pflasters beim Überfahren durch LKW nicht höher sein als bei einer Asphaltdecke. Denkbar wäre aber auch farblich abgesetzter Flüsterasphalt, wie ein Bürger anregte.

