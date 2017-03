Zehntausende Falschparker müssen blechen

Baden-Baden - Nirgendwo sind in der Kurstadt 2016 mehr Knöllchen verteilt worden als in der Lichtentaler Straße: Insgesamt gab es dort 2969 Verwarnungen, die mit einer Geldstrafe verbunden waren. Falschparker leben aber auch in der Ludwig-Wilhelm-Straße und der Lange Straße gefährlich: Die beiden Straßen kommen mit immerhin noch 1813 und 1470 Verwarnungen in der Liste der Top-Knöllchen-Standorte auf die Plätze zwei und drei.

Diese Zahlen gehen aus den Unterlagen für den Gemeinderat hervor. Das Gremium wird sich in seiner nächsten Sitzung am 27.März aufgrund eines Antrags von Rolf Pilarski (FDP) mit der Arbeit des Gemeindevollzugsdiensts beschäftigen. Schwerpunktmäßig wird der "ruhende Verkehr" laut den Unterlagen in der Innenstadt, in Oos und in der Rheinstraße kontrolliert. Auch im umliegenden Stadtgebiet sind Mitarbeiter unterwegs - allerdings nicht so viele wie im Zentrum. Neben den Top-10-Standorten, an denen die meisten schriftlichen Verwarnungen ausgestellt wurden (siehe nebenstehende Grafik), gab es auch in der Rheinstraße relativ viele Knöllchen: Diese folgt in der Statistik mit immerhin 722Verwarnungen im Jahr 2016 auf Platz 11.

Insgesamt haben die 17 Vollzugsbediensteten der Stadt stolze 35572 Verwarnungen im Bereich des "ruhenden Verkehrs" ausgestellt. Die mündlichen Verwarnungen, bei denen keine Geldstrafe fällig wurde, sind dabei noch nicht mitgerechnet. Außerdem wurde 356 Mal der Abschlepper gerufen. Man könne feststellen "dass die Akzeptanz von Verkehrszeichen ständig zurückgeht und Verkehrsregeln immer weniger eingehalten werden", heißt es in dem Bericht der Verwaltung. Die Schlussfolgerung: "Nur durch intensive Überwachung kann eine Verbesserung der Parkmoral und eine Veränderung von problematischen Verkehrszuständen erreicht werden." Dabei spiele auch die Sicherheit eine wichtige Rolle: "Man kann sich leicht vorstellen, was passieren kann, wenn im oft sehr engen Innenstadtbereich Rettungswege zugeparkt sind und so die Feuerwehr im Brandfall keine Möglichkeit hat, an das entsprechende Objekt heranzufahren."

Feuerwehrzufahrten sind allerdings durchaus nicht der Bereich, in dem sich die meisten Parksünder tummelten. Wie aus der Statistik weiter hervorgeht, wurden im Bereich von Brandschutzzonen 366 Falschparker erwischt. Auch die Notwendigkeit von Behindertenparkplätzen scheinen die meisten Autofahrer zu respektieren: 155 Mal wurden dort unberechtigt abgestellte Fahrzeuge entdeckt. Schlechter sieht es mit dem absoluten Halteverbot aus: Dieses wurde ganze 6051Mal missachtet. Im eingeschränkten Halteverbot wurden 1612Verwarnungen ausgestellt. Noch deutlich mehr Falschparker wurden auf Gehwegen erwischt: Dort gab es 5615Knöllchen. Und fürs unerlaubte Parken auf Anwohnerparkplätzen regnete es 1229 Strafzettel.

Der Gemeindevollzugsdienst ist aber nicht nur für Parksünder zuständig, sondern kontrolliert auch den fließenden Verkehr. Bei den mobilen und stationären Geschwindigkeitsüberwachungen wurden im vergangenen Jahr insgesamt ebenfalls rund 35000 Verstöße festgestellt (wir berichteten). Außerdem sind die Mitarbeiter unter anderem auch bei Großveranstaltungen im Einsatz, um den Verkehr zu regeln und einen möglichst reibungslosen Ablauf zu ermöglichen.