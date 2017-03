Die Kurstadt ist bereit für das Großereignis

Baden-Baden

Ein besonderer Flügel im Fokus Baden-Baden (sre) - Bei der Bilderserie des Badischen Tagblatts werden in regelmäßigen Abständen rätselhafte Fotos präsentiert - mit der Frage, wo in der Kurstadt dieses Motiv zu finden ist beziehungsweise um was es sich eigentlich handelt. Diesmal steht ein besonderer Flügel im Fokus (Foto: sre). » Weitersagen (sre) - Bei der Bilderserie des Badischen Tagblatts werden in regelmäßigen Abständen rätselhafte Fotos präsentiert - mit der Frage, wo in der Kurstadt dieses Motiv zu finden ist beziehungsweise um was es sich eigentlich handelt. Diesmal steht ein besonderer Flügel im Fokus (Foto: sre). » - Mehr

Baden-Baden

G20-Treffen in Baden-Baden Baden-Baden (red) - Das Treffen der Finanzminister und Notenbankchefs der G20-Staaten am Freitag, 17., und Samstag, 18. März, rückt näher. Das BT hat nochmals die wichtigsten Infos rund um das Großereignis in der Kurstadt zusammengefasst und einen Überblick erstellt (Foto: dpa). » Weitersagen (red) - Das Treffen der Finanzminister und Notenbankchefs der G20-Staaten am Freitag, 17., und Samstag, 18. März, rückt näher. Das BT hat nochmals die wichtigsten Infos rund um das Großereignis in der Kurstadt zusammengefasst und einen Überblick erstellt (Foto: dpa). » - Mehr