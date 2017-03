Umfassende Information über Wunschberufe und mehr

Von Conny Hecker-Stock Baden-Baden - Das mittlerweile zehnte Ausbildungsforum in der Sinzheimer Fremersberghalle erreichte diesmal mit 60 Ausstellern aus der ganzen Region einen neuen Rekord. Drei Stunden lang konnten sich Jugendliche, die teilweise mit ihren Eltern gekommen waren, über ihre Wunschberufe oder mögliche Alternativen informieren. Damit hat sich die Zahl der teilnehmenden Betriebe seit den Anfangsjahren nahezu verdreifacht, freute sich Bürgermeister Erik Ernst als Schirmherr der Ausbildungsmesse. Er bedankte sich im Namen des Gemeinderates bei Initiator Kurt Rohner, der als unermüdlicher Brückenbauer zwischen den Schulen und ansässigen Unternehmen fungiere und in den vergangenen Jahren das Angebotsspektrum immer mehr erweitert habe. In jedem Jahr konnten so neue Schwerpunkte gesetzt werden, die angesprochenen Betriebe zeigten sich schon aus Eigeninteresse sehr kooperativ. Laut dem Leiter der Lothar-von-Kübel-Realschule in Sinzheim, Christoph Hagel, strebten zwar rund 75 Prozent der Schülerinnen und Schüler den Besuch einer weiterführenden Schule an. Um die für den Arbeitsmarkt verbleibenden jungen Leute reißen sich die Arbeitgeber jedoch aufgrund geburtenschwacher Jahrgänge und boomender Konjunktur buchstäblich, da praktisch überall ein Mangel an Fachkräftenachwuchs herrsche. "Wer heute ein Berufspraktikum macht, hat den Ausbildungsvertrag praktisch schon sicher in der Tasche", sind sich Bürgermeister Erik Ernst und Kurt Rohner nach ihren Erfahrungen einig. Nach Auskunft der Vertreter des Arbeitsamtes steht bei den Mädchen ganz oben auf der beruflichen Hitliste Tierpflegerin gefolgt vom kaufmännischen Bereich, Büromanagement oder Erzieherin, während es viele Jungs als künftige Mechatroniker in die Automobilbranche zieht. Es besteht jedoch auch großes Interesse an Elektrotechnik oder Metallverarbeitung. An den einzelnen Messeständen standen den vielen neugierigen Fragen der jugendlichen Besucher, die auch von der Nikolaus-Kopernikus-Werkrealschule im benachbarten Hügelsheim kamen, zumeist nicht nur versierte Fachkräfte, sondern auch Auszubildende Rede und Antwort und begegneten sich somit im selben Jargon. Auch konnten die Besucher häufig selbst Hand angelegen, eine Möglichkeit, die sehr gerne genutzt wurde. Etwa beim Leiter-Puzzle der Anlagenmechaniker oder der Steuerung eines Kreisels bei modernen Produkten für die Landwirtschaft, auch das Airbrush-Tattoo der Maler und Lackierer war heiß begehrt. "Bau dein Ding" lockten die Zimmerleute, die ebenso einen abwechslungsreichen Beruf versprachen wie die dicht umlagerte Polizei, die Chemielaboranten, Autohersteller mit markigen Namen, aber auch Versicherungen, Banken, Verwaltungsangestellte und die Pflegeberufe. Elisa und Anna von der Realschule zeigten sich sehr zufrieden mit dem Angebot der Ausbildungsmesse. Beide suchen als Berufsziel "etwas Kaufmännisches" und hatten schon den Arm voller Prospekte. Kritischer äußerten sich die Realschüler Sven und Keanu. Sie fanden die Messe zu überladen mit technisch orientierten Berufen und vermissten zum Beispiel Informationen über Berufe im Marketingbereich. Auch weiterführende Schulen waren ihnen zu wenig präsent. Sehr viele jugendliche Besucher füllten jedoch gleich an Ort und Stelle ihre Bewerbungsbögen für Berufspraktika aus, denn wer sich da bewährt, hat ja bekanntlich die allerbesten Chancen auf einen Ausbildungsvertrag.

