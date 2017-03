Schöne Aussicht und wärmespeichernde Mauern

Baden-Baden - Die Outdoor-Saison hat begonnen, auch für uns 27 angehende Schwarzwald-Guides, die wir im vergangenen September unsere Ausbildung begonnen haben. Insgesamt neun Exkursionen in die Region stehen in den Frühlingswochenenden auf dem Ausbildungsplan. Die erste davon führte die angehenden Guides ins Rebland.

In den Weinbergen rund um Neuweier erfuhren wir von Schwarzwald-Guide Karl Keller, was die Qualität der Rebensäfte, die in Neuweier, Varnhalt, Sinzheim und Steinbach angebaut werden, mit den darunter liegenden Gesteinsschichten zu tun hat. Beim steilen Anstieg über einen verwunschenen Pfad am Hang des Mauerberges spürten wir am eigenen Leib, dass die Trockenmauern an den dortigen Weinbergterrassen schon im frühsten Frühjahr Sonnenstrahlen einfangen und Wärme speichern können. Besonders ausgeprägt sei diese Speicherfähigkeit im sogenannten Goldenen Loch, einer direkt über dem Schloss Neuweier liegenden Senke am Hang des Mauerberges, sagte Keller. Durch die windgeschützte und genau in Richtung Sonnenuntergang gerichtete Lage der Senke wirke diese wie ein Verstärker. Wegen der auch in den Nächten noch spürbaren gespeicherten Sonnenwärme reifen an dieser Stelle die Rieslingtrauben am besten und sind die Grundlage für Kabinett- und Spätlese-Qualitäten.

Auch, was es mit diesen Steinhaufen auf sich hat, die in den Reben immer wieder am Wegesrand zu finden sind, erfuhren wir: Dabei handelt es sich um Steine, die per Hand aus den Weinbergen gelesen wurden, weil sie die Bearbeitung des Bodens erschweren. In diesen Haufen könne man auch beim Anlegen einer Gesteinssammlung fündig werden, sagte der mit einem Hämmerchen bewaffnete Keller - und bearbeitete zum Beweis ein paar Sandsteine, um deren rot glitzerndes Inneres freizulegen. Schiefer-, Granit- und Glimmerstücke wanderten von Hand zu Hand - und in kleine Tütchen, die manche der angehenden Wanderführer bei sich hatten, um sich eine Gesteinssammlung anzulegen.

Andere genossen die himmlische Aussicht von der Rebhütte über den Rhein und versuchten, mit mitgebrachten Ferngläsern und Fernrohren im Dunst den Turm des Straßburger Münsters auszumachen. "Schön habt ihr es hier", war öfter zu hören von Lehrgangsteilnehmern aus dem Offenburger Raum oder aus dem östlichen Schwarzwald, von denen einige erstmals im Rebland waren.

Abschließende Führung durch die Weinkeller

Dass es vielleicht nicht der letzte Besuch war, dafür sorgte Iris Eckerle von der Baden-Badener Winzergenossenschaft. Sie zeigte den angehenden Guides die Weinkeller und kredenzte ihnen dann sechs feine Tröpfchen aus dem Rebland. So manches zusätzliche Fläschchen wanderte sodann in Kofferräume und Rucksäcke - einige Wanderführer werden die Weinprobe daheim fortgesetzt haben. Weniger flüssig, eher hart geht es am Wochenende weiter. Dann machen wir angehende Schwarzwald-Guides mit dem Geografen Andreas Megerle eine Rundtour durch den südlichen Landkreis und begeben uns im Rebland, bei Bühl, bei Kappelwindeck und Unterstmatt auf die Suche nach geologischen Besonderheiten. Auf der Einladung steht, dass wir Schutzbrillen, Handschuhe, ein Hämmerchen und ein Fläschchen zum Abfüllen von Salzsäure mitbringen sollen... Was es damit auf sich hat, berichte ich Ihnen demnächst.