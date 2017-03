Kurze Erholung bei Kaffee oder Rinderbraten

Baden-Baden - 30000 Getränkeflaschen, mehrere Tausend Lunchpakete und täglich 500 warme Essen: Die Rheintalhalle in Sandweier ist für die Polizeibeamten während des G-20-Finanzministertreffens die zentrale Anlaufstelle für Verpflegung, Ruhepausen und medizinische Betreuung - kurzum, das "Herzstück" für die Einsatzkräfte.

Seit Montag ist die Rheintalhalle im Baden-Badener Stadtteil nun mit Leben gefüllt. Dort, wo sonst die Oberliga-Handballer des TV Sandweier auf Torejagd gehen, stehen nun Tische mit Apfel- und Kirschkuchen, Kaffee und Tee. Direkt daneben sind etliche Tische, geschmückt mit bunten Blumen, aufgebaut, an denen sich die Polizisten mit Schweineschnitzel, Rinderbraten oder Maultaschen stärken können - badische Spezialitäten für die Beamten aus ganz Deutschland.

Damit die Versorgung reibungslos und schnell über die Bühne geht, ist eine genaue Planung und Organisation vonnöten, wie Lothar Weber, Leiter Bereich Versorgung, erklärt: "Rund ein halbes Jahr waren wir mit den Vorbereitungen beschäftigt. Jetzt sind wir froh, dass es endlich losgeht."

Rund 35 Mitarbeiter sind nun in der Rheintalhalle für die Belange ihrer Kollegen zuständig. So werden etwa die Bestellungen der einzelnen Einheiten, die in der Innenstadt Dienst schieben, aufgenommen, im Computer registriert und schließlich ausgehändigt. Meistens dreht es sich dabei um die Lunchpakete, die mit belegten Brötchen, Obst, Süßigkeiten, Saft- und Wasserflaschen prall gefüllt sind.

Während früher, etwa beim NATO-Gipfel 2009, noch selbst gekocht wurde, übernimmt das für das G-20-Treffen mittlerweile ein Caterer. "Das ist schlicht wirtschaftlicher und einfacher", sagt Weber. Immerhin wird der Kaffee noch selbst gebraut - und zwar in 20 Liter umfassenden Maschinen. "Wir haben acht Stück davon und können in den Stoßzeiten bis zu 160 Liter machen", sagt "Küchenchef" Bernd Vieser.

Wenige Schritte von den Verpflegungsräumen entfernt, sitzen Kristin Grühn-Stauber und ihre Kolleginnen im eigens eingerichteten Behandlungsraum. "Wir versorgen hier die Polizisten von banalen Sachen wie Heuschnupfen und Kopfschmerzen bis hin zu schwereren Verletzungen, falls der Fall eintreten sollte", erklärt die Polizeiärztin. Man sei für alle Eventualitäten gerüstet, selbst Wiederbelebungsmaßnahmen könnten durchgeführt werden, so Grühn-Stauber. Direkt neben dem Behandlungsraum befinden sich einige Patientenräume. Wo sich sonst Schulkinder oder Handballer umziehen, stehen nun Feldbetten und Pritschen parat - sollte der Ernstfall eintreten.

Apropos Feldbetten. Mussten früher die Einsatzkräfte bei solchen Großereignissen in Turnhallen auf Feldbetten nächtigen, kommen sie mittlerweile in den Genuss von normalen Hotelzimmern, wie Lothar Weber verrät: "Natürlich keine Fünf-Sterne-Häuser, aber schon ordentliche Unterkünfte." Wichtig sei, dass die jeweiligen Einheiten immer in einem Hotel untergebracht seien. Die Polizeikräfte würden Unterkünfte rund um die Kurstadt belegen - bis hin zum Europa Park in Rust. "Das ist noch eine Entfernung, die Sinn macht", meint Weber.

Zum vorübergehenden "Inventar" der Rheintalhalle gehört auch Bernhard Metz. Der Landespolizeidekan ist im Einsatzabschnitt Betreuung tätig. "Zehn weitere Kollegen sind in Rufbereitschaft, sollte etwas Unvorhergesehenes passieren", erklärt Metz. Ansonsten hat Bernhard Metz jederzeit ein offenes Ohr für einen lockeren Plausch mit den Polizisten. Dann, bei Rinderbraten und Maultaschen, setzt für kurze Zeit, trotz all der Hektik und Arbeit, eine Phase der Entspannung ein.