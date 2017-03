Stadtverwaltung bringt Bau-Innung auf die Palme

(hol) - Die Bau-Innung Rastatt/Baden-Baden/Bühl wehrt sich vehement gegen im Hauptausschuss gemachte Vorwürfe der Stadtverwaltung im Zusammenhang mit dem Ausschreibungsverfahren für die Fußgängerbrücke in der Lichtentaler Allee. Rudolf Schübert, Fachbereichsleiter Planen und Bauen, hatte, wie wir berichteten, in der Ausschusssitzung, in der es Diskussionen um den hohen Preis für die Brückensanierung gab, gesagt: "Die Firmen langen im Moment hin." Diese Aussage sei eine pauschale Verunglimpfung der 666 Handwerksbetriebe, die es allein im Stadtkreis Baden-Baden gibt, so Innungsgeschäftsführer Jürgen Karow in einem Schreiben ans BT.

"Die Firmen können nichts dafür, wenn das Planungsamt nicht in der Lage ist, zeitgemäß und realistisch zu kalkulieren. Der Fachbereichsleiter macht es sich zu einfach, den Schwarzen Peter an vernünftig rechnende Unternehmen weiterzugeben", so Karow weiter.

Vorbild Bühlertal: Es geht auch ganz anders

"Bei höheren Angebotspreisen bricht man in lautes Klagen aus und reagiert zum Teil mit Aufhebung der Ausschreibung. Wird die Angebotssumme durch Firmen, insbesondere aus dem benachbarten Osteuropa, um zweistellige Prozentsätze unterschritten, reibt man sich dagegen erfreut die Hände. Beschwerden wegen nichtauskömmlicher Preise laufen meist ins Leere", regt sich Karow auf. "Dabei stellen die einheimischen Handwerksbetriebe Lehrstellen zur Verfügung, sichern Arbeitsplätze, zahlen Sozialversicherungsbeiträge, Steuern, Abgaben, haben mit einer Flut an bürokratischen Vorschriften zu kämpfen und müssen oft über Fristen hinaus auf die Bezahlung ihrer Rechnungen warten."

Dass es auch ganz anders gehen könne, beweise das aktuelle Beispiel der Gemeinde Bühlertal: Für die Rathaussanierung seien dort insgesamt 2,58 Millionen Euro veranschlagt worden. Die Auftragsvergabe an 23 Firmen habe in Summe 2,579 Millionen Euro betragen.

Die Stadtverwaltung solle sich lieber für die Senkung von Gewerbe- und Grundsteuern, die Abschaffung der Fremdenverkehrsabgabe für Handwerker und das Versetzen des Ortsschildes nach Westen zur Abschaffung der Lkw-Maut auf der B500 einsetzen, so Karow weiter. "Dies entlastet die Betriebe und führt vielleicht zu genehmeren Preisen."