Alles im Lot bei der Schützengilde

Baden-Baden - Absolut richtig lag Oberschützenmeister Rolf Haber mit seiner Vorabeinschätzung - "alles im Lot bei der Schützengilde 1964 Haueneberstein" -, mit der er die Jahreshauptversammlung im Schützenhaus eröffnete. So konnte die von Wahlen des Gesamtvorstands begleitete Versammlung zügig abgewickelt werden.

In seinem Bericht blickte er auf die später noch näher erörterten sportlichen Erfolge auf unterschiedlichen Ebenen zurück. Unter anderem verwies er auf die erfolgreiche Titelverteidigung von Emil Kastner als Kreisauflagenkönig im Schützenkreis 1 Mittelbaden. Weiterhin würdigte er die Königsfamilie um Schützenkönigin Elke Mächler, Schützenkönig Manfred Ullrich und Jungschützenkönig Marius Schmid.

Einen erfreulichen Zuspruch mit 84 Schützen aus 13 örtlichen Vereinen fand das Wanderpokalschießen, sagte Haber, wobei sich der Musikverein zum dritten Mal in Folge den Pokal sichern konnte. "Toll angenommen" wurde die "Schützenklause" der Schützengilde beim Eberbachfest, beim Sommerspaß-Programm habe man einen unterhaltsamen Tag geboten, rundete Haber seinen Rückblick ab.

Ein positives Ergebnis - trotz kostenintensiver Überdachungsarbeiten am Schützenhaus - wies der Kassenbericht von Lothar Reiß aus. Kassenprüfer Armin Gantner bescheinigte eine vorbildliche Finanzverwaltung, so dass die einstimmige Entlastung des Schatzmeisters wie auch des Gesamtvorstands festgestellt werden konnte.

Ein positives Resümee zog LG-Schießleiterin Christa Reiß zum Sportjahr 2016. Als besonders erfreulich wertete sie das neu zur Einführung gekommene Auflageschießen in der Disziplin Luftpistole. Lobend äußerte sich auch ihre Schießleiter-Kollegin Maria-Theresia Kastner über die LG-Auflageschützen als einem festen Bestandteil im Sportschießen des Vereins. Über die Teilnahme an den Kreis- und Landesmeisterschaften hinaus konnte sich die Mannschaft mit Elke Mächler, Lothar Markert und Christa Reiß für die Landesmeisterschaften qualifizieren. Letztere sicherte sich zudem in der Einzelwertung sowie in der Damen-Mannschaftswertung den Stadtmeistertitel, so die Schießleiterin.

"Das erfolgreiche Jahr 2015 setzte sich auch in 2016 fort", bilanzierte Jugendleiter Lothar Markert zu den Rundenwettkämpfen, Meisterschaftsteilnahmen und sonstigen Aktivitäten. Lediglich bezüglich des derzeit mangelnden Zuwachses an Jugendlichen wünschte er sich eine Verbesserung.

Bei den Wahlen wurde bis auf zwei Veränderungen der Gesamtvorstand in seinen Ämtern einstimmig wie folgt bestätigt: Rolf Haber (Vorsitzender), Patrick Ribot (2. Vorsitzender), Lothar Reiß (Schatzmeister), Elke Czellnik (Schriftführerin), Christa Reiß (1. Sportleiterin und LG-Schießleiterin), Maria-Theresia Kastner (2. Sportleiterin und Referentin Auflageschießen) sowie Peter Fricke (IT-Beauftragter). Für weitere zwei Jahre wurde außerdem Kassenprüfer Claus Weihrauch im Amt bestätigt.

Schmerzlich vermissen werde man laut Rolf Haber den aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr kandidierenden LP-Referenten Rolf Ferdinand, für den einstimmig Manfred Ullrich als Nachfolger gewählt wurde. Er stehe seinem Nachfolger aber weiterhin mit Rat und Tat zur Seite, versicherte der scheidende Referent, dem Haber für seinen langjährigen Einsatz dankte. Für den ebenfalls nicht mehr kandidierenden Jugendleiter Lothar Markert erklärte Matthias Pflüger, dass er das Amt bis zur nächsten Wahl 2019 kommissarisch übernehme. Mit dem zukunftsweisenden Motto "Erhalten und Verwalten" beschloss Haber die harmonische Versammlung.