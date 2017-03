Schweizerhaus bleibt erst einmal stehen Von Harald Holzmann Baden-Baden - Das Schweizerhaus in der Kaiser-Wilhelm-Straße7, über dessen geplanten Abriss im Jahr 2015 gestritten worden ist, bleibt erst einmal stehen. Die Stadtverwaltung wird keine Abrissgenehmigung erteilen, solange nicht über einen Nachbarschaftseinspruch entschieden worden ist. Bürgermeister Alexander Uhlig bezeichnete die bisherige Haltung der Stadtverwaltung in der Frage, ob auf dem Grundstück mit der alten Villa ein Neubau errichtet werden darf, auf Nachfrage des BT als "bedauerlich". Das kommt einer Kehrtwende der Stadtverwaltung bei dem Thema gleich. Schließlich hatte die Bauverwaltung der Bauvoranfrage eines Investors, der das Haus abreißen und dort ein neues, größeres Wohnhaus errichten möchte, grundsätzlich zugestimmt. Uhlig sagte jetzt aber, diese Entscheidung sei aus seiner Sicht "völlig unverständlich" gewesen. Denkmalschutz lehnt Planung ab So ist denn auch die Haltung der Verwaltung gegenüber dem Investor mittlerweile skeptisch bis ablehnend. "Der inzwischen eingereichte Bauantrag für das Einfamilienhaus weicht maßgeblich von den städtebaulichen Vorgaben ab, unter anderem, was die Ansicht des Gebäudes angeht", sagte Uhlig. Der Verwaltung liege in der Sache auch ein Schreiben der obersten Denkmalschutzbehörde vor, die die Planung ablehne. "Und ich teile diese Meinung explizit", so der Bürgermeister weiter. "Es fehlt an essenziellen Dingen. Deshalb werden wir der Neubebauung nicht zustimmen und auch alles tun, um Gebäude und Grundstück im derzeitigen Zustand zu erhalten." Zudem sei noch der Widerspruch eines Nachbarn gegen das Bauvorhaben anhängig. Solange darüber nicht entschieden sei, werde die Verwaltung ohnehin keine Genehmigung erteilen. Das gelte auch für den Abbruch des bestehenden Schweizerhauses. Um das Schweizerhaus in einer der teuersten Villengegenden der Kurstadt hatte es 2015 heftige Diskussionen gegeben, nachdem die Verwaltung der Bauvoranfrage eines Investors für den Bau eines Einfamilienhauses mit Garage zugestimmt hatte. Zuletzt hatte Uhligs Vorgänger, der damalige Baubürgermeister Werner Hirth, im Bauausschuss des Gemeinderats gesagt, dass der Abriss des Gebäudes nicht zu verhindern sei, weil das Haus nicht unter Denkmalschutz stehe. Nach Uhligs Worten ist das aber nicht so. "Ohne eine Genehmigung durch die Stadtverwaltung darf dort nichts abgerissen werden", sagte er jetzt gegenüber dem BT.

