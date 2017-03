Weltkugel voll bunter Steine

(rap) - Fragen rund um das anstehende Treffen der Finanzminister und Notenbankchefs der G-20-Staaten beantworteten am Montagabend Vertreter der Stadt, der Polizei und des Bundesfinanzministeriums. Rund 150 Interessierte fanden den Weg ins Kurhaus (Foto: rap). » - Mehr

(rap) - Für das G-20-Treffen der Finanzminister und Notenbankchefs wird eine Sicherheitszone rund um das Kurhaus gezogen, die sich von der Trinkhalle bis zum Stadtmuseum zieht. Durchlassstellen ermöglichen den Bürgern aber den Zutritt in die Zone (Foto: av/wiwa). » - Mehr

Gaggenau