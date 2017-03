Gespräch mit Patienten steht im Mittelpunkt

Sinzheim - Lutz Wesel ist einer, der gegen den Strom schwimmt. Der 63-Jährige ist Arzt und Psychotherapeut, gab aus Protest gegen die nach seiner Ansicht absurden Abrechnungsmodalitäten seine Kassenzulassung zurück, weil er das Gespräch mit dem Patienten in das Zentrum seines Berufs stellte und dafür finanziell sanktioniert wurde. Der in Sinzheim lebende Arzt wirbt unentwegt für seinen psychotherapeutisch-kommunikativen Ansatz und vermittelt diesen in Seminaren an Nachwuchsmediziner.

Im März erscheint sein zweites Buch "Diagnose Krebs - vom ersten Schock zum besonnenen Handeln" beim Verlag Carl Auer in Heidelberg.

In dem Buch stecken nahezu lebenslange Erfahrungen mit der Krankheit: als Angehöriger, Arzt und ehemals selbst Betroffener. Aus diesem Grund sah es der heute 63-Jährige als Aufgabe und Verpflichtung an, dieses Buch zu schreiben. Das 127 Seiten starke Werk verschafft Betroffenen und deren Angehörigen auf übersichtliche und verständliche Art einen Überblick, über Krebsarten, Therapieformen und den Umgang mit der Krebserkrankung. "Das Buch hat zum Ziel, Informationen und Suggestionen zu geben, wie man so etwas wie eine Krebserkrankung auch heil überstehen kann", sagt Lutz Wesel im BT-Gespräch.

Den Begriff "Suggestion" (manipulative Beeinflussung) benutzt Lutz Wesel sehr oft, wenn er Gesprächssituationen mit Patienten beschreibt. Ärzte würden pausenlos Suggestionen geben. Er spricht von zum Teil "extremen Negativsuggestionen", etwa, wenn ein Arzt, nachdem er durch eine Mammographie (Röntgenuntersuchung) einen kleinen Knoten in der Brust einer Patientin entdeckt hat, rät: "Der sieht noch gut aus, aber passen sie auf, dass dieser kein Krebs wird." Damit werde dem Menschen ein sogenannter Gedankenvirus ins Gehirn gesetzt, den er kaum mehr los werde, berichtet der Arzt aus seiner Erfahrung. Lutz Wesel entdeckte, welche große Rolle die Psychosomatik bei Patienten spielt, und wie die ärztliche Kommunikation im "Guten wie im Schlechten" den Patienten beeinflusse. Er erwarb weitere Zusatzqualifikationen unter anderem als Psycho- und Hypnotherapeut sowie als Kommunikationstrainer.

Der gebürtige Baden-Badener ließ sich 1986 in Sinzheim als Allgemeinmediziner in einer Praxisgemeinschaft mit seiner Frau Gabriele, einer Gynäkologin, nieder. Nach seinem Medizinstudium in Straßburg, Berlin und Zürich mit anschließender Promotion hatte Lutz Wesel 1982 seine Frau im Bühler Krankenhaus, wo er als Assistenzarzt arbeitete, im Operationssaal kennengelernt. "Sie hat die Narkose begleitet, ich hielt den Haken", erinnert er sich mit einem Lächeln.

Den Mediziner schmerzt es, wenn er den damaligen Krankenhausalltag mit heute vergleicht. "Die politischen Rahmenbedingungen haben sich dramatisch zum Schlechten gewandelt", erzählt er. Lutz Wesel hält die Kommerzialisierung der Medizin mit den Fallpauschalen für einen fatalen Fehler der Politik. "Bestimmte Teile des Sozialstaates sind tabu, hierzu gehören die Krankenhäuser, die dazu da sein sollten, kranke Menschen menschenwürdig zu betreuen und nicht, um an ihnen Geld zu verdienen", sagt der Mediziner. In Zeiten, in denen die Politik vor der Lobby von Pharmakonzernen, Medizingeräteherstellern und Krankenhausgesellschaften kapituliere und deren profitorientierte Interessen bediene, sieht der Facharzt für Allgemeinmedizin dagegen keine Besserung - im Gegenteil. Er ist davon überzeugt, dass beispielsweise der "niedergelassene Bereich politisch gar nicht mehr gewollt" sei.

Lutz Wesel nennt die "grotesk niedrigen" Quartalspauschalen bei niedergelassenen Hausärzten (derzeit rund 46Euro pro Quartal für einen Patienten) eine Verhöhnung und plädiert für eine Rückkehr zu der früheren Vergütung von Einzelleistungen, und zwar ähnlich wie bei den Privatkrankenkassen mit einem Korrektiv. Wenn Patienten durch zusätzlich angebotene IGeL-Leistungen (Individuelle Gesundheitsleistungen) zum "Kunden mutieren", denen etwas verkauft werden solle, belaste dies die Arzt-Patientenbeziehung.

Solch eine Konstellation läuft Wesels Konzept einer intensiven Arzt-Patienten-Kommunikation zuwider. Mit einem Bein fühlt sich der Mediziner in der Schulmedizin verwurzelt, betont aber: "Gefährlich wird es, wenn man die Vielfalt des Ganzen auf einen kleinen Ausschnitt reduziert." Auch mit diesem Ansatz erweist er sich als jemand, der gegen den Strom schwimmt.

Dr. Lutz Wesel, Krebs - vom Diagnoseschock zum besonnenen Handeln, 127 Seiten, Carl Auer Verlag, 17,95Euro.