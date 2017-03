"Älteste Nachwuchsband Mittelbadens"

Baden-Baden - Vor zehn Jahren gründete sich die Band in Baden-Baden - und bis heute haben die "Oos Brothers" nichts von ihrer Spielfreude und Kreativität eingebüßt. Alle Mitglieder der nach eigenen Worten "ältesten Nachwuchsband Mittelbadens" hatten vorher schon immer mal wieder Musik gemacht. Doch dann kamen, wie das eben so ist, Hochzeit, Kinder, Garage bauen. Ihre Frauen bekamen sie aus beruflichen Gründen sowieso selten zu Gesicht, da wollten sie sich nicht auch noch mit musikalischen Gigs aus dem Familienleben ausklinken. Aber irgendwann war diese Lebensphase durch, und es brannte wieder, dieses kreative Feuer, dessen Glut nie ganz erloschen war.

Anfangs waren die Finger noch etwas steif, die Stimmen etwas eingerostet, klar, keiner wird besser, wenn er jahrelang nicht übt. Via Intranet wurden im Kollegenkreis des SWR interessierte Mitstreiter gesucht, und Anfang 2007 hatten die drei Gründungsmitglieder schon festen Boden unter den Füßen. Zu ihnen zählen der Sänger, Trompeter und schmeichelnde Mann am Saxofon, Hugo Blech, der sich zudem mit den Jahren aufgrund seiner guten Kontakte durch seine Gala-Band, seinem weiteren Standbein, als eine Art Manager etabliert hat, da er über die meiste Zeit und sehr gute Kontakte verfügt. Gitarrist Siegfried Klaschka, ein zugewanderter Bayer, sowie Bassist Martin Schneider komplettierten das anfängliche Trio. Heute treten die Oos-Brothers als Quintett auf, hinzugekommen sind noch Schlagzeuger Klaus Schuberth sowie der Sänger und Keyboarder Klaus Ortloff. "Sigi und Martin kommen aus der Rockmusik, Hugo ist ein alter Blueser", ulken die Jungs und stellen damit schon mal klar, bei der Auswahl der Stücke gibt es Diskussionsbedarf.

Sie schlagen gemeinsam die Songs vor, und alle müssen einverstanden sein, sonst geht der Daumen nach unten. Auch was nicht wirklich groovt, fliegt raus oder wird erst gar nicht einstudiert - dabei lassen die smarten Herren offen, ob dass nun an ihnen oder an den Stücken liegt. Zu ihrem Repertoire zählen Ohrwürmer von Joe Cocker, Eric Clapton, Santana, Bob Dylan, den Blues Brothers oder Fats Domino, was schon mal eine ziemliche Bandbreite garantiert. Von den 60ern bis Anfang der 80er Jahre kann man ihren Sound in etwa einordnen, die Basis ist immer solide, handgemachte Musik.

Für ihre rund 18 Gigs pro Jahr werden sie im Umkreis von gut 100 Kilometern engagiert. Und ob in einer Studentenkneipe oder im Biergarten vor 1000 Leuten, sie fühlen sich überall wohl, wo die Atmosphäre stimmig ist. So etwa alle vier bis sechs Wochen ist Treffpunkt im Probenraum in Ebersteinburg, dann wird gefeilt und Neues ausprobiert. "Wir sind keine Garagenband, schielen aber auch nicht nach den Charts", gibt sich die "erfolgsverwöhnte Nachwuchsband" selbstbewusst.

Ihre Auftraggeber sind oft Wiederholungstäter, denn wer die "Oos Brothers" einmal erlebt hat und die fetzige Stimmung, die sie mühelos einen Abend lang halten, der will sie immer wieder hören. Bei einem großen Biker-Treffen im Albtal treten sie schon seit neun Jahren auf und werden immer wieder ausdrücklich von den Besuchern nachgefragt, ebenso wie beispielsweise auf dem Marktfest in Ettlingen oder dem Klosterfest in Bad Herrenalb. In Silvias Kartoffelstube drängelten sich ihre Fans kürzlich schon lange vor Konzertbeginn um die besten Plätze.