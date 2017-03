Mergen: "Rundum gelungene Sache"

Baden-Baden - Einen Satz habe sie an den vergangenen Tagen immer und immer wieder von Delegationsteilnehmer gehört, sagte Oberbürgermeisterin Margret Mergen bei der abschließenden Pressekonferenz zum G-20-Treffen: "Baden-Baden is so beautiful" (Deutsch: "Baden-Baden ist so schön"). Auch Reinhard Renter, Vizepräsident des zuständigen Polizeipräsidiums Offenburg, zeigte sich "sehr zufrieden mit dem Einsatzverlauf".

Die Rathauschefin sprach von einem "sehr erfolgreichen" Treffen der Finanzminister und Notenbankchefs der G-20-Staaten. Die Kurstadt habe insgesamt 1800 Gäste, darunter 600 Medienvertreter, aus 31 Ländern und 64 Delegationen an den Tagen der Veranstaltung begrüßen dürfen. Etliche Tagungsteilnehmer seien "ganz überrascht" gewesen, welch Frühlingsflair und Harmonie Baden-Baden ausstrahle. Dies habe sich auch auf die Finanzminister bei ihren Verhandlungen übertragen, meinte Mergen. "Ich glaube, dass wir als weltoffene und gastfreundliche Stadt eine wertvolle Grundlage für die deutsche Präsidentschaft gelegt haben." Einen Dank richtete die Oberbürgermeisterin auch an die Bevölkerung, die eine "große Entspanntheit und Gelassenheit" zeigte, trotz der Einschränkungen durch die Sicherheitszonen. "Die Bilder sprechen für sich - die Krokusse, die Lichtentaler Allee, die Kunstaktion im Museum Frieder Burda -, und werden eine Wirkung haben. Es war eine rundum gelungene Sache", sagte Mergen abschließend.

Nora Waggershauser, Geschäftsführerin der Baden-Baden Kur und Tourismus GmbH, zeigte sich "stolz über den Austragungsort Baden-Baden". Man sei eine internationale Stadt mit Gästen aus der ganzen Welt. Das Treffen der Finanzminister - und der daraus resultierende mediale Fokus - habe die Botschaft der Internationalität in die Welt transportiert. Insgesamt seien 1900 Hotelzimmer gebucht gewesen mit 7800 Übernachtungen. Durch Unterkunft, Raummieten und Verpflegung der Tagungsteilnehmer schätzte Waggershauser den generierten Umsatz auf rund 1,7 Millionen Euro - weitere Ausgaben der Gäste nicht eingerechnet.

Eine positive Bilanz des G-20-Treffens zog auch Reinhard Renter. "Wir sind froh und auch stolz, dass die Weltöffentlichkeit in den vergangenen Tagen ausschließlich friedliche Bilder aus unserer Heimat erreicht haben", so der Vizepräsident des Polizeipräsidiums Offenburg. Die angekündigten Demonstrationen und Kundgebungen hätten allesamt einen "friedlichen Charakter" gehabt. An der Kundgebung des Aktionsbündnis erlassjahr.de und der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen am Freitag nahmen rund 300 Menschen teil. Bis zu 500 Teilnehmer hatte der Demonstrationszug der No-G-20-Bewegung am Samstag durch die Innenstadt zu verzeichnen. Renter dankte auch den Bürgern der Kurstadt, die "mit ihrem Verständnis für unsere Präsenz ihren Teil zu einem tollen Gesamtpaket" beigetragen hätten. So seien etwa die Polizeibeamten auf den Pferden "das Fotomotiv Nummer 1" gewesen.

Auch Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble richtete im Kongresshaus Worte des Danks an die Baden-Badener Bürger: "So ein Treffen ist auch immer eine Belästigung für die Menschen in der Stadt, mit all den Einschränkungen und dem Polizeiaufgebot. Doch Baden-Baden ist eine tolle Stadt mit tollen Menschen. Es haben sich fast alle wohlgefühlt, und wer sich nicht wohlgefühlt hat, war wahrscheinlich selber schuld." Danach nahm sich der Bundesfinanzminister noch ausreichend Zeit für einige Erinnerungsfotos und Selfies mit Stadtmitarbeitern und Polizeibeamten.