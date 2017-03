"Pulse of Europe" schlägt auch in Baden-Baden kräftig

Als am Ende der Veranstaltung die letzten Takte der Europahymne verklungen waren und die vom Theater bis fast zum Leopoldsplatz reichende Menschenkette sich selber laut Beifall spendete, war Mitinitiatorin Evelin Wirbitzky sprachlos. "Ich habe eine Gänsehaut", sagte sie. "Ich hätte nicht gedacht, dass wir in Baden-Baden so viele Leute auf die Straße bekommen." Zusammen mit ihrem Mann Michael, Stephanie Wimmer und Oliver Ehret hatte sie die Kundgebung initiiert. "Wir alle haben ganz unterschiedliche politische Meinungen, aber uns eint die Sorge um Europa", sagte Oliver Ehret zu Beginn der Veranstaltung und forderte die Baden-Badener auf, an den kommenden Sonntagen immer um 14 Uhr zur Fieserbrücke zu kommen: "Hintern hoch! Für die gelebte Vielfalt in Europa und für europäische Werte wie Pressefreiheit oder freie Justiz." Die Bewegung "Pulse of Europe", die seit Wochen in immer mehr Städten Europas Menschen auf die Straße bringt, treffe den Nerv der Zeit - "und wir sind dabei", so Stephanie Wimmer. Man dürfe Europa nicht den Rechten überlassen, forderte Michael Wirbitzky und bat die Versammelten um spontane Wortmeldungen für Europa - eine Einladung, die von vielen Teilnehmern angenommen wurde.

Insgesamt gingen gestern nach Angaben der Veranstalter in 59 deutschen Städten und in acht weiteren europäischen Ländern Menschen für Europa auf die Straße. In Baden-Baden soll es ab jetzt jeden Sonntag eine Kundgebung auf der Fieserbrücke geben. "Wir müssen durchhalten mindestens bis zur Frankreich-Wahl", so Ehret. "Europa-Feinde dürfen diese Wahl nicht gewinnen."