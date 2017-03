"Ich freue mich auf das Ergebnis der Sanierung"

Das derzeit nicht mehr mögliche Linksabbiegen in den weiteren Verlauf der Ooser Hauptstraße verursacht nach Feststellung des in der Ooser Hauptstraße 55a wohnenden Albert Schück keine Probleme. "Durch die unverändert mögliche Nutzung der Ooser Bahnhofstraße fließt der Verkehr hierüber insgesamt ruhig", stellt Schück fest. Allerdings sei er mit der plötzlich nicht mehr gegebenen Zufahrt zu seinem Anwesen vor vollendete Tatsachen gestellt worden. "Darauf hätte man sich durch frühzeitige Information seitens der Stadt sicherlich besser einstellen können", meint der ehemalige Rektor der Ooser Grundschule, der sich, wie es in Sachen Oos-Sanierung in der Vergangenheit auch schon gehandhabt wurde, im Vorfeld eine öffentliche Info-Veranstaltung gewünscht hätte. "Zumindest hält das bauausführende Unternehmen einen kooperativen Kontakt zu den betroffenen Anwohnern, um eine zeitweise Grundstückszufahrt abzustimmen", sagt Schück.

Insgesamt ist für die Anwohner rund um den Knotenpunkt noch weitere Geduld angesagt. Denn auf etwa drei Monate Bauzeit, jeweils auf beiden Straßenseiten, ist der Knotenumbau veranschlagt, bevor sich dann mit gut sechs Monaten der weitere Umbau der Ooser Hauptstraße bis zur Pfarrkirche St. Dionys anschließt.

Auch der in der Ooser Luisenstraße 5 betroffene Joachim Hatscher, Sprecher der Interessengemeinschaft Zukunft Oos (IGZO), konstatiert einen derzeit guten Verkehrsfluss. "Lediglich Ortsunkundige zeigen sich auch mal irritiert, indem sie den Weg in die Ortsmitte von der Ooser Bahnhofstraße aus über die Bachstraße suchen", hat Hatscher beobachtet. "Behinderungen für Anwohner und Geschäfte kann man bei Sanierungsprojekten wie jetzt in Oos niemals gänzlich ausschließen", meint er. "Möglich ist es aber, die Verkehrssituation so erträglich wie möglich zu gestalten." Zugleich vertritt er die Meinung, dass der allgemeine Durchgangsverkehr wohl niemals ganz aus Oos ferngehalten werden kann. "Ich freue mich aber bereits heute auf das vielversprechende Endergebnis eines sanierten Ooser Stadtteils", so Hatscher.

Zumindest in einigen Teilbereichen kann man dieses Endergebnis schon bewundern: Seit August vergangenen Jahres ist der Kreisverkehr am Ooser Leo mittlerweile in Betrieb. Dieser hat sich laut Anwohnern und dort tätigen Geschäftsleuten grundsätzlich gut bewährt. Der Verkehr fließt ruhig, beobachtet der in der Sinzheimer Straße 2 wohnhafte Wilfried Zeltz von seinem Balkon aus, von dem er den Ooser Leo im Blick hat. Als auffällig empfindet seine Frau Karin allerdings, dass von den Autofahrern beim Verlassen des Kreisels häufig kein Blinker gesetzt würde. "Es ist mittlerweile auch ein wieder verstärktes, wenngleich nicht störendes Verkehrsaufkommen festzustellen", sagt die Anwohnerin, die über die derzeit sich überschneidenden Straßensperrungen im weiteren Umfeld nicht gerade glücklich ist.

Dies bestätigt auch der im gleichen Haus mit seinem Rei-sebüro ansässige Werner Lukaszewicz, der das wieder verstärkte Verkehrsaufkommen in der Ortsmitte auch mit dem laufenden Umbau der Schwarzwaldstraße begründet. Die mit dem Kreiselbau neu gebotene Parkplatzsituation empfindet er als absolut gelungen. "Einer Aufschüttung bedarf es dringend auf dem ansonsten gut angenommenen provisorischen Parkplatz auf dem ehemaligen ,Linde'-Areal. Hier bildet sich bei Starkregen sehr schnell eine regelrechte Seenlandschaft", beklagt er allerdings.

Die Parksituation rund um den Ooser Leo empfindet grundsätzlich auch sein Nachbar Michele Romano, der das italienische Lokal "Da Michele" betreibt, als gut. "Der vor meinem Restaurant entstandene Platzgewinn bietet mir sogar die Option, in der warmen Jahreszeit eine kleine bewirtete Außenterrasse anzulegen", freut er sich. Das sei eine Aufwertung für den Stadtteil Oos.