Viele bunte Erinnerungsstücke

Umstellung bei Antennenfernsehen Baden-Baden (red) - Wer in Baden-Baden und Umgebung digitales terrestrisches Fernsehen (DVB-T) schaut, der sollte die Umstellung am 29. März zum neuen Standard DVB-T2 HD beachten. Fragen zu diesem Thema beantwortet am Dienstag Experte Udo Merzig am BT-Lesertelefon (Foto: av). » Weitersagen (red) - Wer in Baden-Baden und Umgebung digitales terrestrisches Fernsehen (DVB-T) schaut, der sollte die Umstellung am 29. März zum neuen Standard DVB-T2 HD beachten. Fragen zu diesem Thema beantwortet am Dienstag Experte Udo Merzig am BT-Lesertelefon (Foto: av). » - Mehr